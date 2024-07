As testemunhas de defesa da vereadora Cristianne Costa Lauer (Partido Novo) não compareceram à audiência marcada para hoje pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Maringá. Ela responde procedimento solicitado com base na suposta ocorrência de crime de improbidade administrativa, alvo também de ação civil pública, aguardando sentença, e que pode lhe custar o mandato por enriquecimento ilícito.

A vereadora Cris Lauer também não compareceu e a única testemunha a se manifestar foi o advogado Bruno Gimenes Di Lascio, seu ex-chefe de gabinete, que solicitou a mudança da sua oitiva para a quarta-feira. Os depoimentos aconteceriam no plenarinho.

As informações sobre a forma do rito da CEDP são poucas, mas sabe-se que entre as testemunhas estão pessoas que não são de Maringá. A Câmara de Maringá não informou sobre os próximos procedimentos. (inf Angelo Rigon)