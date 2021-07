Não foi nada, se jogou

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá confirmou o ocorrido sobre o vídeo que circula pelas redes sociais. As imagens mostram o momento do acidente, no cruzamento das avenidas XV de Novembro e Duque de Caxias, na tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com a Semob, o motociclista fugiu da blitz que está sendo realizada próximo ao Parque do Ingá e depois de capotar a moto, o rapaz tentou fugir a pé. Mas segundo a Semob, ele foi alcançado pela Polícia Militar e levado ao local da blitz para fazer as autuações da moto. Os débitos da motocicleta somam R$ 1,6 mil conforme a Semob. O rapaz foi liberado e a moto foi encaminhada ao pátio da Ciretran. (inf CBN)