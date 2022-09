No ′Mês da Árvore′, Prefeitura recebe prêmio ′Cidade Árvore do Mundo′ e envolve comunidade em práticas sustentáveis

Maringá encanta com grandes pulmões verdes no centro da cidade e canteiros repletos de árvores que proporcionam sombra e qualidade de vida aos maringaenses. Neste mês, quando é comemorado o ′Dia da Árvore′, a Prefeitura vai celebrar essa grande riqueza natural com foco no futuro e comprometida com a sustentabilidade. Em 21 de setembro, Dia da Árvore, o prefeito Ulisses Maia receberá o prêmio ′Cidade Árvore do Mundo′, um reforço do compromisso da gestão municipal com o meio ambiente.

Maringá é a maior ′Cidade Árvore do Mundo′ do Brasil e a segunda da América Latina em quantidade de árvores. Na Cidade Verde são 150 mil árvores apenas nos espaços urbanos, como calçadas e canteiros. No Dia da Árvore, o município receberá oficialmente a certificação concedida pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e a Fundação Arbor Day. A cerimônia contará com a presença de representante da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e outras autoridades.

As ações do ′Mês da Árvore′ começam neste sábado, 17, véspera do Dia Mundial da Limpeza, com atividades de educação ambiental e uma caminhada de limpeza no entorno do Parque Alfredo Nyffeler (Buracão). Para celebrar o Dia de Defesa da Fauna, em 22 de setembro, alunos da rede municipal de educação participarão de uma trilha especial do projeto ′Escolas pelo Clima′. Durante a visita didática, eles vão aprender sobre a importância das abelhas para preservação do Parque do Ingá.

Para intensificar o planejamento estratégico dos serviços de arborização, a Prefeitura vai assinar, em 26 de setembro, um convênio com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) para uma pesquisa sobre a probabilidade de queda de árvores nas calçadas e canteiros centrais das vias públicas durante os vendavais.

Para envolver a comunidade em ações sustentáveis e plantar o futuro, foram programados plantios de árvores em três pontos da cidade. Além disso, a população poderá participar de um City Tour especial sobre a arborização em 25/9. O passeio de jardineira pela cidade vai abordar aspectos importantes e curiosidades sobre as nossas áreas verdes. O passeio custa R$ 2 e as inscrições podem ser feitas pela internet a partir de 21/9 até o preenchimento das vagas.

Veja a programação:

17/9 – Ação de limpeza e educação ambiental

Local: Parque Alfredo Nyffeler (Buracão)

Horário: 9h

21/9 – Entrega do Prêmio ′Cidade Árvore′

Local: Parque do Ingá

Horário: 9h

22/9 – Visita didática da rede municipal com trilha interpretativa sobre abelhas

Local: Parque do Ingá

Horário: 8h30 e 13h30

24/9 – Cidadania nos Bairros e Moeda Verde

Local: R. Caqui, 389 esquina com Jabuticaba, na Vila Vardelina, em frente a UBS Vardelina

Horário: 9h às 12h

25/9 – City Tour Arborização

Local: Saída da Catedral

Horário: 9h30

Inscrições a partir de 21/9

26/9 – Visita de alunos da rede municipal ao Viveiro

Local: Viveiro Municipal

Horário: 9h

26/9 – Assinatura do convênio com a UEM

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura

Horário: 15h

27/9 – Plantio de Mudas

Local: Fundo de vale e Campo de Futebol em Floriano

Horário: 9h

28/9 – Plantio de Mudas

Local: Avenida Jinroku Kubota

Horário: 9h

29/9 – Plantio de Mudas

Local: Fundo de Vale – Parque Itaipu (próximo ao Parque do Japão)

Horário: 9h