Prefeitura de Maringá mantém Toque de Recolher e limites para empresas e eventos

Os números da pandemia estão mais amenos em Maringá. A ocupação dos leitos hospitalares voltados à covid-19 caíram de 100% para 68%. A Taxa de Positividade caiu de 67,2% para 52,05%. A Taxa de Transmissão Efetiva está em 0,83, número menor que o registrado em 6 de julho quando chegou a 1,8. Estes dados fizeram com que a Prefeitura elaborasse novo decreto mantendo a filosofia de flexibilização gradual. Porém, com restrições devido à preocupação constante com a gravidade da doença.

A média móvel de óbitos está em 6,71 por dia, nos últimos 14 dias. Além disso, se o número de casos aumentar novamente, o vírus pode sofrer mutação e criar novas variantes. Uma delas, a Delta, já chegou ao Paraná e está fazendo vítimas. Por isso, a Prefeitura amenizou o decreto, mas manteve o Toque de Recolher, agora entre 23 e 5 horas da manhã, e a Lei Seca, a partir das 22h30.

O decreto será publicado hoje e começa a valer a partir das 17h desta sexta-feira, 16 de julho. Prossegue até o dia 26 deste mês. Nele, a Prefeitura libera eventos até 30 pessoas. Eventos de 31 a 80 pessoas serão liberados sob demanda. Solicitações pelo e-mail [email protected] Os locais de eventos devem ter ocupação máxima de 50% da capacidade do espaço.

Os esportes coletivos, inclusive em clubes, associações e condomínios residenciais, ficam autorizados de segunda a sábado, das 6h às 22h. Os lava-jatos podem trabalhar das 8h às 18h, de segunda a sábado. As indústrias, inclusive construção civil, de segunda a sexta-feira, sem restrição de horário e sábado das 8h às 13h.

As atividades comerciais, galerias e centros comerciais funcionarão das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 13h. Os shoppings abrirão das 10h às 22h, de segunda a domingo. Shoppings de atacado poderão abrir de segunda a sexta-feira até as 18h. Comércio e shoppings têm limite de 50% de ocupação.

Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética podem abrir até as 19h, de segunda a sexta-feira e aos sábados até as 19h, com limitação de 50% de ocupação. Os Pet shops, lojas agropecuárias e serviços de banho e tosa, das 8h às 18h, de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação, sendo autorizado o delivery de medicamentos e rações aos domingos.

As feiras livres e feira do produtor funcionam até as 21h, de segunda a sábado e domingo até as 13h. As lotéricas: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 13h, com limitação de 50% de ocupação. Os açougues, casas de massas, quitandas, peixarias, poderão abrir de segunda a sábado até as 22h e aos domingos até as 13h.

Cinemas, boliches e pesqueiros, abrem das 10h às 22h, de segunda a domingo, com limitação de 40% de sua capacidade. Cursos de idiomas, profissionalizantes, artes, reforço escolar, música e similares atenderão das 8h às 22h, de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação.

Restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, carrinhos de lanche, food trucks, lojas das praças de alimentação dos shoppings e similares funcionarão, com limitação de 50% da capacidade, de segunda a sábado até as 22h e aos domingos até as 15h. Fica permitida a permanência de clientes nos estabelecimentos até as 22:30 horas para encerramento das contas, o drive-thru até as 22h30 e delivery até as 23h.

Os supermercados, mercados, mercearias, lojas de conveniências e disk-bebidas poderão abrir de segunda a sábado até as 22h, podendo funcionar aos domingos no sistema drive thru até as 22h e delivery até as 23h. Padarias, sorveterias e lojas de açaí funcionarão de segunda a sábado até as 22h e aos domingos até as 20h. Será proibido o consumo no local aos domingos após às 15 horas.