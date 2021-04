Novo decreto

A Prefeitura de Maringá conseguiu sensibilizar os supermercados e, após negociação com os representantes do segmento, publicou decreto fechando as empresas na Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa, dias 2 e 4. Nestas datas, o funcionamento será por delivery. Os supermercados poderão abrir no sábado, dia 3.

“Em todos os momentos colocamos a vida das pessoas, a vida dos clientes e funcionários dos supermercados, em primeiro lugar. Temos um planejamento de fechamento e abertura gradual da cidade que está funcionando bem e diminuindo os dados negativos da covid-19 e vamos seguir nesta linha”, frisou o prefeito Ulisses Maia.

Até mesmo os supermercados que conseguiram, via judicial.

Confira o decreto nº734/2021 publicado pela Prefeitura de Maringá nesta quinta, 1°. O documento regulamenta o funcionamento de atividades no feriado de páscoa.