O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro filiou-se nesta manhã ao Podemos e se colocou à disposição dos brasileiros para construir um Brasil justo para todos. “Nunca tive ambições políticas, quero apenas ajudar. Se for necessário assumir a liderança neste projeto, meu nome sempre estará à disposição do povo brasileiro”, discursou ele.

Antes dele subir ao palco, discursaram Alvaro Dias, líder do Podemos no Senado, e a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido. Alvaro fez uma convocação a Sergio Moro: “Estamos aqui para convocar à luta ao enfrentamento da corrupção o ex-juiz Sergio Moro, que queremos que seja presidente desse país. O Brasil vive um momento de refundar a República” e, para isso, é preciso acabar com a corrupção. A filiação de Sergio Moro é um marco para o país”, disse o senador, que em seguida clamou “Sergio Moro presidente, o Brasil de volta. Viva o Brasil, viva Sergio Moro”. (inf Angelo Rigon/ foto Divulgação Podemos/Robert Alves/Monumental Fotos)