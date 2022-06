O bailão está de volta !

Reinaugura hoje a casa de shows Estância Gaúcha, em novo endereço, após um ano e três meses de seu fechamento devido a pandemia da covid que assolou diversos comércios pelo país e afetando principalmente o setor de eventos e entretenimento.

Sob à direção do empresário Nilson Wille, que adquiriu os direitos de uso do nome Estância Gaúcha desta tradicional casa de shows que funcionou por 32 anos na avenida Colombo em Maringá, reabre hoje a noite a partir das 22 horas na rua Estados Unidos, 1387 (em frente ao antigo clube dançante Atlântico) no Jardim Internorte.

Bastante animado com a volta dos tradicionais bailes, o novo proprietário enfatiza que a casa abre suas portas para a volta dos bons tempos em que o público de Maringá e região se divertia até altas horas ao som da música popular; “o ato da reabertura não se atenta apenas a ação física, mas de toda uma simbologia de reativação de uma casa de shows, que sofreu como tantas outras durante esses dois anos de pandemia, demostra a força do comércio local de renascer de uma dificuldade e encontrar forças para acreditar novamente“, destaca orgulhoso Wille.