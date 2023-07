O encontro de pré-candidatos

O café da manhã programado pelo prefeito Ulisses Maia (PSD), aconteceu na manhã deste sábado, 08, no hotel Metrópole de Maringá, reúniu vários pré-candidatos, a prefeito e vereador. A proposta é falar de aspectos legais do processo eleitoral; a eleição está marcada para outubro do ano que vem, daqui a 456 dias. Advogado, o prefeito é autor de vários livros sobre Direito Eleitoral.

De Maringá, está presente boa parte dos pré-candidatos à sucessão de Ulisses Maia: os deputados estaduais Evandro Araújo (PSD) e Do Carmo (União), Dr. Batista (União), Flávio Mantovani (Solidariedade) e Humberto Henrique (Solidariedade), além de presidentes de partidos, vereadores e secretários municipais.