Obra do bloco cuja laje despencou na UEM havia sido embargada um dia antes

Sabe o prédio do Bloco Q-07, no câmpus sede da Universidade Estadual de Maringá, cuja última laje desabou na manhã de sábado, 25, ferindo cinco pessoas, algumas com suspeitas de fraturas e deixando dois operários em situação grave? No final da sexta-feira a obra havia sido embargada por apresentar irregularidades – a construção não tinha alvará.

Não é a primeira vez que uma obra cai dentro de faculdade de Maringá. Há alguns anos uma mulher morreu numa construção na UniCesumar. Desta vez, porém, havia ordem de embargo emitida às 17h09 da sexta-feira contra a Universidade Estadual de Maringá, por causa da obra na avenida Colombo com rua Ardinal Ribas. A vistoria começou por volta das 16h e ao final dela o fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda determinou a paralisação imediata dos trabalhos até que fossem realizada sua regularização (infração à lei complementar 1045/2016).

O não cumprimento do embargo acarretará auto de infração e a emissão de nova notificação por reincidência. Foi dado prazo de 90 dias para a regularização da construção, feita sem a devida licença, com possibilidade de demolição sem comunicado, e ontem foi emitida multa de R$ 16 mil. (inf Angelo Rigon)