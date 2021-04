Ofensas raciais durante festival: artistas estão neste momento na 9a SDP

O Secretário de Cultura de Maringá, Victor Simião, está neste momento na 9a Subdivisão da Delegacia de Polícia, com os artistas que foram vítimas de comentários racistas durante a transmissão do 12º Festival Afro-brasileiro, neste domingo (11).

O evento, “Culturas Negras Importam”, foi transmitido via Youtube da SEMUC. Os artistas, Mestre Raiz e Liberta Maré, estão abrindo Boletim de Ocorrência por injuria. No final da transmissão do festival, duas pessoas entraram no chat e fizeram comentários racistas.