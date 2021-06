Oficial de justiça, com suspeita de embriaguez, provoca grave acidente

Um oficial de justiça com suspeita de embriaguez provocou um grave acidente na noite deste sábado (26), no Jardim Independência, em Sarandi. A colisão entre dois carros aconteceu na Rua Vereador José Fernandes, onde deixou um casal ficou ferido. Testemunhas informaram que o oficial de justiça, identificado como Daniel Lemes, de 50 anos, bateu na lateral da Fiat Fiorino, onde estava o casal.

Sem controle, o condutor da Fiorino bateu contra a parede de um estabelecimento comercial. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e prestaram socorro às vítimas. O caso mais grave é da passageira que ficou presa às ferragens.

Enquanto os socorristas atendiam o acidente, o oficial de justiça tentou deixar o local, porém, foi impedido pelas equipes da Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a delegacia. Até o fechamento desta matéria ele não havia feito o teste do bafômetro. (inf Plantão Maringá)