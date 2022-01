Outback Steakhouse em Maringá

A conversa volta a circular novamente em Maringá, após informações desencontradas de maio de 2017 da instalação do restaurante norte-americano no terreno do antigo Car Wash Night Club, desta vez o zum-zum é que a famosa casa especializada em carnes irá se instalar no Shopping Catuaí.

Muitos maringaenses se deslocam até o Catuaí de Londrina, para saborear as delícias gastronômicas do Outback. Fala-se até o final deste ano que a unidade estará presente em definitivo em Maringá.

O Outback Steakhouse possui 110 restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. Com cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion (cebola gigante dourada em formato de flor), o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, oferecemos uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands. No mundo, o Outback está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no Brasil foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.