Pai sai de casa à procura do filho e acaba o encontrando morto no Contorno Norte

O jovem Lucas Santos de Oliveira, 24 anos, morreu ao ser atropelado por um veículo ainda desconhecido. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 20, na rodovia BR-376 do Contorno Norte, proximidades do Conjunto Ney Braga.

Lucas pilotava uma motocicleta CG Titan quando foi atingido por outro veículo que fugiu sem prestar socorro. Como o jovem não chegava em casa, o pai decidiu fazer buscas pelo filho realizando o trajeto que Lucas fazia do trabalho para casa.

Após algumas buscas sem sucesso, o pai localizou a moto do filho e logo em seguida o corpo do jovem no acostamento do Contorno Norte. Infelizmente Lucas já estava sem vida. O pai em desespero buscou ajuda do Corpo de Bombeiros.

O socorro deslocou ao local mas já era tarde. Lucas apresentava diversos ferimentos e lesões pelo corpo. Uma perícia foi realizada no local da morte. Existe uma possibilidade do rapaz ter sofrido uma queda da moto sem a participação de outro veículo.

Uma investigação será feita por parte da Delegacia de Trânsito de Maringá para apurar a morte do jovem Lucas Oliveira. (inf André Almenara/Maringá na Hora)