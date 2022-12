Paiçandu também vota aumento de vereadores

A Câmara de Paiçandu passará de 9 para 13 vereadores, se for aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica marcada para ser votada na sessão de hoje, a partir das 19h. A primeira votação passou de mansinho, com pouca divulgação. No site daquele Legislativo sequer há o teor da proposta nº 01/2022, que tem como autores 7 dos 9 vereadores; 13 é o número máxima permitido para Paiçandu, que tem população de 38.936 habitantes. Sem a devida publicidade, a votação pode até ser anulada na justiça.

Na primeira votação, a vereadora Deise Medeiros foi a única a votar contra e seu colega Michael Brustulin, um dos autores, não apareceu para votar no próprio projeto. Além dele, são autores da proposta os vereadores Milson Monteiro Teles, Carlos César Martins , Osvaldo Marinho Novaes, Carlos Antonio Batista, Michael Brustulin, Douglas Rodrigues Morgado e Nilson Ribeiro Chagas.