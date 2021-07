“Panela Cheia” busca arrecadar 1.000 cestas básicas

O projeto ‘Panela Cheia’, lançado pela Jovem Pan Maringá, é destinada a angariar investidores de mídia que queiram vincular sua marca, produto ou serviço a essa iniciativa, que busca arrecadar 1.000 cestas básicas para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade social e entidades que prestam auxílio humanitário. que se propõe a estimular não apenas a doação de alimentos, mas também de sangue, de roupa, de utensílios domésticos, de móveis usados ou em desuso.

Mais do que proporcionar alimentos, a ação tem por objetivo fortalecer entre as pessoas necessitadas o sentimento de apoio, de proteção, de cuidado. O momento pede o fortalecimento da esperança e do ânimo, essenciais para superar essa fase tensa da vida. Portanto, a contrapartida do apoio social é um estímulo à certeza de que, juntos, esse momento de dificuldades será superado e logo a vida volta à sua normalidade, com a retomada das atividades e econômicas num ambiente de segurança, frisa a emissora.

O projeto cumpre assim um objetivo maior do que contribuir para que não falte alimentos nas mesas das pessoas: valoriza a dignidade e o respeito à vida. Além de investimento financeiro, a iniciativa da emissora vai propiciar a criação de um ambiente mais solidário, potencializando sua força de comunicação por meio do rádio, da televisão e de suas plataformas digitais

Ao utilizar toda sua capacidade e qualidade em comunicação, a Jovem Pan valoriza o investimento em mídia e fortalece o vínculo da marca, produto ou serviço com a sociedade, e não apenas com o consumidor.

A renda será totalmente revertida em cestas básicas que serão entregues à pessoas em vulnerabilidade social e entidades de assistência humanitária. Qualquer pessoa ou empresa pode doar.