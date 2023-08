Para ampliar segurança no trânsito, Prefeitura promove campanha com descontos de até 30% na compra de capacetes

O principal item de segurança do motociclista é o capacete. O equipamento em bom estado, sem avarias, garante maior proteção em caso de acidente. Por isso, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realiza durante todo mês de setembro uma campanha para incentivar a troca de capacetes. Com a ação ′Vai de Capacete Novo′, realizada em parceria com cinco lojas da cidade, os motociclistas terão desconto de até 30% ao trocar o capacete usado por um equipamento novo.

Em 2022, a campanha retirou 341 capacetes usados de circulação. É recomendada a troca de capacetes com prazo de validade vencido, trincados, colados com fita adesiva, sem viseira, sem alça de suporte para o queixo ou outras avarias.

O secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, destaca a importância da campanha para ampliar a proteção dos motociclistas. “O trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana começa na prevenção. A troca dos capacetes em mau estado é essencial para que os motociclistas tenham mais segurança no trânsito. Os números da nossa primeira campanha comprovam isso, pois houve redução na média de mortes de motociclistas”, disse.

As empresas que participam da campanha ′Vai de Capacete Novo′ são: Ventania Yamaha, Honda Blokton, Honda Freeway, Eriton Motos e Pro Motos. A troca deve ser feita nos estabelecimentos. Outras lojas interessadas em participar da campanha podem procurar a Secretaria de Mobilidade Urbana, localizada na Av. Colombo, 3114.