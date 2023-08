Para incentivar descarte correto, Prefeitura promove ′Moeda Verde′, ′Óleo Zero′ e ′Maringá Recicla′

A gestão municipal investe em diversas ações para promover a sustentabilidade e facilitar o descarte correto de materiais. Neste sábado, 12, o município realizará três iniciativas que são referência em sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos. A comunidade poderá participar do ′Moeda Verde′, para troca de recicláveis por hortifrutis, do ′Óleo Zero′, para troca de óleo de cozinha usado por sabão, e do ′Maringá Recicla′, para descarte correto de diversos materiais que não são recolhidos pela coleta seletiva.

Os projetos fazem parte da programação do ′Prefeitura nos Bairros′. A iniciativa, que aproxima os serviços municipais da população, ocorre no sábado, 12, das 9h às 12h, na Praça Renato Celidônio (Praça a Prefeitura). Além das ações de sustentabilidade, haverá diversas atividades para a comunidade (confira abaixo a lista completa de serviços).

O projeto ′Moeda Verde′ promove a conscientização sobre o descarte correto dos materiais recicláveis. A ação consiste na troca de 1 kg de material por 1 kg de hortifrutis. É possível realizar a troca de, no máximo, 2 kg por pessoa. No ′Óleo Zero′, cada litro de óleo usado poderá ser trocado por uma barra de sabão ou cada quatro litros de óleo poderão ser trocados por dois litros de sabão líquido. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do óleo, já que cada litro pode poluir 25 mil litros de água.

No ′Maringá Recicla′, a comunidade pode descartar roupas e calçados em bom estado de conservação, sucatas eletrônicas, bijuterias usadas, esponjas de uso doméstico, óleo de cozinha usado e cartela de medicamentos vazias. As roupas serão encaminhadas para o Provopar e os demais materiais para as cooperativas de reciclagem.

Confira a programação completa do ′Prefeitura nos Bairros′ deste sábado, 12, na Praça Renato Celidônio:

Conscientização sobre maus-tratos contra animais e atendimento veterinário gratuito para pets;

Matrículas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) para pessoas a partir de 15 anos que não finalizaram o ensino fundamental do 1° ao 5°ano;

Projeto ′Moeda verde′, ecoponto para descarte de escova de dente, ′Óleo Zero′ e doação de mudas;

Campanha educativa de combate à LGBTIfobia;

Procon do Povo com atendimento da população sobre direitos do consumidor;

Feira de troca de livros e brinquedos;

Distribuição gratuita de absorventes e entrega de material informativo sobre violência contra mulher;

Cadastro e orientação sobre o Sistema Eletrônico de Informação (SEI);

Projeto Maringá Recicla para recebimento de cartelas vazias, esponjas domésticas e bijuterias usadas;

Projeto Turismo nos Bairros;

Cadastro para cursos na área de tecnologia.