Paraná Esporte apura possível irregularidade na distribuição de Kits Esportivos envolvendo deputado de Londrina

A Paraná Esporte, órgão vinculado à Seed (Secretaria da Educação e do Esporte) do Governo do Paraná, confirmou à Folha de Londrina que apura suposta destinação indevida de kits de materiais esportivos para dois colégios estaduais de Londrina por meio de uma indicação parlamentar e com entrega feita em nome do deputado estadual Boca Aberta Junior (PROS). Segundo o protocolo da autarquia, os Colégios Ana Garcia Molina (zona leste) e Dr. Olavo Garcia Ferreira (zona oeste) deveriam receber kits completos de cinco modalidades: futsal, handebol, basquete, voleibol e futebol, com valor total de R$ 75 mil em mercadorias esportivas adquiridas pelo Estado. Entretanto, o quantitativo recebido pelas escolas não bate com material destinado pelo programa e entregue pela equipe de assessores do deputado.

Os kits de materiais esportivos são uma modalidade de fomento ao esporte nos municípios disponibilizada por meio do Plano Paraná Mais Cidades, do governo do Estado, e a indicação das instituições cabe aos deputados. Boca Aberta Junior afirma que partiu do gabinete a indicação dos colégios, mas nega desvio ou entrega de material faltante. Ele também relata que mesmo tendo prerrogativa para destinação, não pôde fazer a entrega pessoalmente em novembro do ano passado por conta do período eleitoral porque ele concorria como candidato a vice-prefeito de Londrina na chapa com seu pai, o deputado federal Boca Aberta (PROS).

Ao todo, os kits descritos para destinação deveriam conter 764 itens como camisa, calção, pares de rede, bombas, apitos, bolas, separados para cada um das cinco modalidades. A FOLHA apurou que o memorial descritivo da Paraná Esporte não bate com o check list feito pela direção das escolas. Só de bolas de basquete as duas escolas deveriam ter recebido 32 ou 16 cada, mas na prática cada uma recebeu só seis bolas ou 20 unidades a menos. Das 25 bombas de encher descritas, apenas oito chegaram ao pátio do colégio Dr. Olavo e seis ao Ana Molina. (inf Guilherme Marconi/Folha de Londrina)