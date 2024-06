Parede desaba e mata homem em Maringá

A vítima não portava documentos e morreu após ser atingido por escombros de uma parede que desabou sobre seu corpo. Conforme informações, a vítima teria sido contratada para ajudar no desmanche de uma casa de alvenaria. Durante esse suposto trabalho, uma das paredes caiu e atingiu o homem que foi encontrado inconsciente. O fato ocorreu na Rua 10 de Maio, na Zona 7.

Populares acionaram o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local e por aproximadamente 40 minutos realizaram manobras de reanimação, mas infelizmente a vítima não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local. (inf Oséias Miranda)