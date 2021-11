Passageira de motocicleta cai deitada sobre teto de carro após acidente

O acidente foi por volta das 7 horas desta quarta-feira, 10, no cruzamento das avenidas Juscelino Kubistchek com Itororó na Zona 2 em Maringá.

Um casal estava numa motocicleta que colidiu em um veículo que fazia uma conversão a esquerda, com o impacto da colisão o motociclista foi arremessado no asfalto e a garupa foi parar em cima do carro, deitada sobre o teto. Ambas as vítimas reclamaram de dores e foram atendidos e socorridos por equipes do Siate. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos. (img Equipe Pinga Fogo)