PDT com o PSD de Ratinho Jr.

Confirmando o que foi adiantado no Pitaco do Rigon na terça-feira, o PDT maringaense deixou de ser oposição ao governo Ratinho Junior, manifestando ontem em redes sociais o apoio à pré-candidatura do vice-prefeito Edson Scabora (PSD).

Presidido por uma vereadora e professora, o PDT dá um passo para se alinhar com propostas como a terceirização de escolas públicas, além de enterrar um passado de defesa de temas progressistas. Eleitor de Bolsonaro em 2018 e 2022, o vice-prefeito também é proprietário de estabelecimento de ensino particular.

O PDT, ao longo dos últimos meses, vinha integrando uma frente que reunia PT, PCdoB, PV, Cidadania, Rede e PSDB. Chegou a divulgar que teria candidatura própria, mas desistiu. A decisão põe fim a uma tradição política do PDT local, que em 2016 elegeu o prefeito contra o PP, que hoje integra o governo estadual. (inf Angelo Rigon)