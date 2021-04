Pedagiadora Viapar comunica que fechará estrada

Moradores da Estrada Terra Roxa, em Mandaguari, receberam comunicado informando sobre o fechamento da rota alternativa ao pedágio a partir da segunda-feira, 3. A informação é de Roberto Junior, do Portal Agora.

O comunicado diz que a empresa obteve liminar na 2ª Vara Federal de Maringá para bloquear a estrada criada por decreto em 2019 pela Prefeitura de Mandaguari, a partir da BR-376. “O acesso que será bloqueado se encontra no ponto posterior à praça de pedágio no sentido de quem trafega de Mandaguari sentido Marialva. Posto isto, esta Concessionária de Rodovias conclui, certa de ter cumprido com todas as suas obrigações legais e contratuais que o caso exige, se colocando à disposição para eventuais esclarecimentos”, acrescenta

A rota alternativa ao pedágio voltou a ser alvo de impasse em março deste ano. A Viapar conseguiu na Justiça uma liminar autorizando o fechamento dos pontos de acesso à Terra Roxa, e no dia 12 de março alguns moradores foram ao local e chegaram a acampar para evitar o bloqueio. Diante do impasse, a concessionária começou a dialogar com Mandaguari e Marialva, porém ainda não abriu mão de cumprir a decisão judicial. Leia mais.

(foto Portal Agora)