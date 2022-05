Perseguição policial resulta em acidentes, policial ferido e foragido na cadeia

Uma tentativa de abordagem a um indivíduo que ocupava um veículo tomado de assalto,

resultou em vários acidentes, um policial ferido, um homem preso (foragido da justiça),

além do carro roubado recuperado pelos policiais.

Segundo o Tenente Jeferson, oficial do 04ªBPM, uma equipe RPA realizava patrulhamento

de rotina na noite deste sábado (21), na região dos bairros Conjunto Vila Nova e Jardim

Internorte, quando avistou um veículo suspeito. Ao verificar junto ao sistema, os policiais

descobriram que o carro tinha sido roubado na noite anterior (20), na cidade de

São Jorge do Ivaí.

Diante desta situação, os militares deram ordem de parada ao motorista do carro. O

suspeito desobedeceu a determinação policial, e empreendeu fuga da guarnição. A equipe

passou o comunicado para a rede de viaturas e em poucos minutos foi organizado um cerco

policial.

No cruzamento das ruas José Bula e Holanda, no Jardim Internorte, a viatura que realizava

o acompanhamento tático, se envolveu em um acidente violento. A VTR atingiu um carro,

que ficou desgovernado e invadiu o quintal de uma casa.

A viatura e o outro automóvel, sofreram danos de grande monta. Um dos policiais ficou

ferido, porém sem gravidade. Ele foi socorrido por uma equipe do Siate. Já os ocupantes do

outro carro, nada sofreram.

PRISÃO

A poucos metros deste acidente, na Avenida Colombo, o indivíduo que estava em fuga

capotou o carro roubado. Na sequência ele desembarcou do veículo e seguiu com a fuga,

porém, a pé. Jeferson Luiz Silva de Oliveira, de 28 anos, morador do Conjunto Guaiapó,

invadiu as dependências de uma empresa situada nas próximas, mas logo em seguida foi

localizado e preso.

Na delegacia de Polícia Civil, se descobriu que o indivíduo era foragido da justiça. Em seu

desfavor havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. Ele

negou ter roubado o veículo. Disse ter comprado pelo valor de cinco mil reais. Durante a

fuga, ele teria colidido em outros veículos na Avenida Guaiapó. O meliante está recolhido

no mini-presídio de Maringá. (inf Corujão Notícias)