Perturbação de sossego

Após constantes denúncias de som alto, equipes da polícia militar de Paiçandu, se deslocaram até

uma residência na Avenida Ivaí, região do Jardim Alvorada, neste domingo, 17 para atender a solicitação de perturbação.

De acordo com a PM, via 190, recebeu a ligação informando o incomodo sonoro, os policiais

chegaram a passar antes no local, advertindo o denunciado, mas posteriormente as ligações

continuaram. No final da tarde os policiais retornaram ao local e como havia representação dos

denunciantes, as caixas de som foram apreendidas e o morador conduzido à delegacia. (inf Serviços Paiçandu)