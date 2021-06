Piloto de Maringá sofre ferimentos graves após queda de paramotor

Um piloto de paramotor ficou gravemente ferido após cair em um parreiral na Zona Rural de Marialva, no final da tarde deste sábado (26), na Estrada Caraná. Segundo a Defesa Civil de Marialva, o homem sofreu vários ferimentos e foi levado em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Ele utilizava todos os equipamentos de segurança necessários, segundo a equipe de resgate. De acordo com a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), João Luiz Laconete, de 54 anos, fraturou as duas pernas e um dos braços.

Ainda conforme as informações dos socorristas, a queda do equipamento, que é formado por um parapente com motor, pode ter sido causada pela força dos ventos ou por problemas técnicos.

Amigos que estavam no local, relataram que foi a segundo vez que João sofre um acidente com o equipamento. (inf Plantão Maringá)