PL e União Brasil, juntos nas eleições 2024

Em um gesto de união e comprometimento, o deputado estadual Do Carmo (União Brasil) e o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) anunciaram em uma coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado, 16, que estarão unidos em uma empreitada política para disputar a prefeitura de Maringá. Eles afirmaram categoricamente que não haverá confronto entre eles. Do Carmo chegou a destacar que, caso sua pré-candidatura seja confirmada, a esposa de Jacovós, Sandra Jacovós, será sua companheira de chapa, ocupando o cargo de vice-prefeita.

Durante a coletiva, ambos os deputados responderam a todas as perguntas feitas pela imprensa maringaense, abordando diversos temas relacionados à gestão municipal. Demonstraram profundo conhecimento sobre a realidade de Maringá e reconheceram os avanços conquistados sob a administração atual.

Mais do que isso, tanto Jacovós quanto Do Carmo mostraram-se preparados para o desafio de governar uma cidade do porte de Maringá, que é a terceira maior do Estado. Suas declarações ressaltaram a importância de uma gestão eficiente e voltada para as necessidades da população, comprometendo-se a trabalhar incansavelmente para o desenvolvimento e o bem-estar de todos os maringaenses.

A união desses dois políticos promete ser uma força significativa no cenário político local, e os eleitores podem esperar uma campanha centrada em propostas concretas e na busca por soluções para os desafios que Maringá enfrenta. Com a determinação demonstrada durante a coletiva, Do Carmo e Jacovós prometem uma campanha eleitoral marcada pela cooperação e pelo comprometimento com o futuro da cidade. Resta agora aguardar os desdobramentos desse novo capítulo na política de Maringá. (inf O Diário de Maringá)