PL e União Brasil terão candidaturas à prefeitura de Maringá”, afirma Deputado Delegado Jacovós

O deputado Delegado Jacovós afirmou, nesta sexta-feira (27) no programa Bom Dia Maringá, que existe um acordo entre os partidos União Brasil e PL, no sentido de lançarem candidatura à Prefeitura de Maringá nas eleições de 2024.

Segundo o deputado, ainda não existe uma definição de candidaturas, mas citou o deputado Do Carmo, o Delegado Luiz Alves, e o próprio Jacovós, como possíveis nomes que serão colocados como pré-candidatos.

Jacovós disse que as agremiações partidárias são fortes, têm horário no rádio e televisão, que não ficarão em “cima do muro” na disputa da Prefeitura de Maringá e aproveitou para citar projetos, inclusive na área de segurança pública.