PlanMob tem participação popular; diretrizes visam melhorar trânsito e vida das pessoas

O Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) entra na fase final com mais duas oportunidades para a comunidade participar. Nesta sexta-feira (11) será realizada uma audiência pública às 19 horas, no Auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal (confira links abaixo). Uma última audiência será realizada em abril antes da finalização do plano.

Desde o começo do inédito plano em 2020 a comunidade participou dando sugestões e opinando sobre os dados levantados nas pesquisas e nas ações apresentadas. Seja presencialmente ou pela internet.

O PlanMob já passou pelas etapas de mobilização inicial e do Diagnóstico e Prognóstico. Agora está na definição das Diretrizes e Concepção das Propostas e já entrará na etapa final de consolidação do plano.

O QUE – O PlanMob começou a ser elaborado em 2020 pela empresa Cidade Viva, de Belo Horizonte (MG), vencedora da licitação. Toda a elaboração do plano sempre teve participação popular. As audiências foram feitas em locais e horários diferentes, assim como foram transmitidas pela internet. Além das atividades técnicas terem participação de diferentes segmentos da sociedade.

O PlanMob atende recomendações da Constituição e da Lei Federal 12.587/2012 da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O objetivo é a melhora de vida da população com readequação da paisagem urbana, reduzindo o tráfego de automóveis, desenvolvendo o transporte público, estimular a locomoção a pé ou com bicicleta, entre outras iniciativas na gestão Ulisses Maia. O que combinado resultaria em redução de acidentes e da poluição, entre outras melhorias para Maringá, que já é a melhor cidade do Brasil para viver.

SERVIÇO

• 3ª Audiência do PlanMob

Data: 11 de março de 2022, às 19h

Local: Auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal, avenida XV de Novembro, 701