Pneumar de Curitiba será despejada

A loja da Pneumar em Curitiba será despejada nos próximos dias. A ordem de despejo já está com o oficial de justiça, depois da decisão da juíza Débora De Marchi Mendes, da 1ª Vara Cível, ter determinado, na segunda-feira da semana passada, o cumprimento da ordem, emanada em fevereiro (leia mais).

A decisão anterior era para que a empresa Ribeiro S/A Comércio de Pneus/Ribemar Empreendimentos Agropecuários e Imobiliários, que tem sede em Maringá, desocupasse as instalações – localizadas na Estrada do Ganchinho, nº 1290, no Contorno Leste -, por falta de pagamento do aluguel, de forma voluntária em até 15 dias. Como o prazo decorreu, ela determinou a expedição de mandado de despejo forçado, autorizando o uso de força policial. (inf Angelo Rigon)