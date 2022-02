Polícia apreende Saveiro caracterizada como veículo da PRF em Balneário Camboriú

Polícia apreendeu na tarde deste domingo (13) um veículo Volkswagen Saveiro que estava caracterizado com as cores, emblemas e símbolos iguais aos de uma viatura da PRF em Balneário Camboriú.

Os agentes receberam diversas denúncias de exibição do veículo em redes sociais e também de que ele estaria no domingo em um evento automobilístico em um autódromo no bairro Nova Esperança.

Ao chegar ao local, diversas pessoas correram para retirar da picape a plotagem característica da PRF. (inf Catve)