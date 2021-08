Polícia Civil tenta identificar casal flagrado fazendo sexo em avenida de Maringá

A Polícia Civil de Maringá vai abrir uma investigação para tentar identificar o casal que foi filmado fazendo sexo em uma avenida da cidade, na noite do último domingo, 22. O vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 23, teria sido registrado na Avenida Franklin Delano Roosevelt, perto da esquina com a Avenida Tuiuti, em Maringá. A Polícia Civil também vai apurar a veracidade do vídeo que viralizou.

O vídeo mostra o carro parado e o casal fazendo sexo sem preocupação alguma com o movimento da avenida. É possível ver vários veículos passando pelo local. De acordo com o delegado Luiz Alves, de Maringá, o caso configura o crime de ato obsceno.

“A gente vai investigar aqui. Nesse caso, uma vez identificada as pessoas é um crime de menor potencial ofensivo. Não chega a gerar uma pena tão grave. Se a pessoa assumir o compromisso vai responder o termo circunstanciado e a pena costuma ser leve para esse tipo de situação”, informou o delegado Luiz Alves. (inf GMC)