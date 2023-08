Policia Federal prende quatro em Umuarama

Policiais lotados na Delegacia de Polícia Federal de Guaíra cumpriram quatro mandados de prisão em desfavor de procurados pela Justiça, todos na cidade de Umuarama.

Uma das prisões, ocorridas na segunda-feira, contou com apoio da Polícia Militar do Paraná. Os presos foram condenados ou respondem processos pelos crimes de contrabando, descaminho e organização criminosa. As ordens de prisão foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra, 1ª Vara Federal de Naviraí (MS) e 1ª Vara Federal de Sorocaba (SP).

Em 2023 a unidade de capturas da Polícia Federal de Guaíra cumpriu um total de 66 mandados. Somente no mês de agosto, foram cumpridos quatro mandados de prisão. Não estão inseridos nesse total de mandados de prisão, os cumpridos durante as deflagrações de operações da própria Polícia Federal. Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados para o Deppen de Umuarama. (inf PF)