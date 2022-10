Policial é socorrido após viatura capotar na rodovia

Uma viatura da Polícia Militar acabou tendo diversas avarias após sair da pista na rodovia BR-376. O veículo capotou por diversas vezes.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), na região de Marialva, no noroeste do Paraná.

A pista molhada com a chuva teria contribuído para o acidente onde o condutor perdeu o controle da

viatura e na sequência o capotamento. O veículo só parou após bater em uma placa de outdoor.

O Sargento Andrade, sofreu ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. (inf Maringá na Hora)