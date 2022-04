Policial morre em acidente com moto em Maringá

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhão de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (29) na Avenida Gastão Vidigal, a poucos metros do antigo aeroporto de Maringá, vitimou um policial militar da reserva, bastante conhecido na cidade.

Após o acidente, por volta das 9h30, equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e estiveram no local. Foram realizadas manobras de reanimação da vítima que estava inconsciente, mas ela não resistiu e morreu antes mesmo de ser levada para o hospital.

A triste surpresa das equipes da Polícia Militar que se dirigiram para o local do acidente, foi a de saber que além de ser mais um acidente fatal de trânsito, a vítima se tratava de um colega de farda.

O policial seguia com sua moto sentido centro bairro e já estava próximo de sua residência. As informações são de que ele teria sido fechado por outro veículo e ao fazer a manobra para desviar, acabou batendo em um caminhão que transportava botijões de gás e estaria parado em frente a uma distribuidora.

O Cabo da Polícia Militar aposentado, também tem o filho Policial Militar. O acidente que aumenta a triste estatística de mortes de vítimas do trânsito em Maringá, comoveu toda a guarnição da PM na cidade.

O Policial Militar foi identificado como Adail Frez e tinha 57 anos. (inf Hoje+)