Política em Destaque

MUDANÇAS

Vem ganhando força na Câmara Federal o chamado “distritão” já na próxima eleição de 2022, substituindo o sistema eleitoral atual. É um modelo mais simples em que os eleitos são os mais votados, agradando uma boa parte da população e também uma forma mais justa.

MORADIA POPULAR

A obra de construção de 32 casas populares se aproxima da conclusão em Flórida. Com um investimento de R$ 2 milhões, fruto de um financiamento do Governo do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o aporte permitirá que as moradias sejam entregues gratuitamente a famílias em situação de vulnerabilidade social e que já são atendidas por programas assistenciais na cidade. “As casas vão ficar bem próximas a creches e escolas”, afirma o prefeito de Flórida, Emerson Sette. “O objetivo é ampliar ainda mais esta parceria com o Governo do Estado, por isso estamos em busca de novos terrenos para que mais casas possam ser construídas”.

1 TRILHÃO

É o saldo dos depósitos da caderneta de poupança no Brasil, conforme relatório emitido em junho deste ano. Isso mostra que apesar da crise e tantas adversidades, os brasileiros ainda poupam – e muito.

ANIMADO

Em momento de intensas conversações de bastidores, as eleições de 2022 vão tomando forma. E um nome novo surge no cenário da região noroeste a partir do espaço deixado pelo deputado estadual Tião Medeiros, pré-candidato a uma cadeira na Câmara Federal. Trata-se do Prefeito de Terra Rica e atual Presidente da Amunpar, Julio Leite, pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa.

DICA

Aos leitores que utilizam o instagram, sugiro que sigam o Banco Central. O endereço é @bancocentraldobrasil; Em linguagem fácil para todos, o canal apresenta dados e informações muito interessantes que acompanho diariamente. Esta coluna apoia iniciativas assim. Parabéns ao presidente Roberto Campos Neto e assessores, pela visível modernização da comunicação da instituição.

NOME LIMPO

O prefeito Júnior Garbim, de Engenheiro Beltrão, anunciou na sexta-feira, dia 9 de julho, a liberação das certidões negativas do município. De acordo com as informações do prefeito, mais de um milhão e meio de reais foram pagos em atraso junto ao INSS, deixado pela gestão anterior. Com a quitação das pendências em atraso, o município consegue todas as certidões negativas e fica apto a receber recursos e realizar convênios junto ao governo federal.

PANETONE

A tradicional Casa Bauducco, prepara uma grande loja para Maringá no Shopping Catuai para atender um alto número de consumidores desta marca trazida por uma família italiana do interior de Turim e que em 1962 inaugurou sua primeira fábrica em Guarulhos/SP

PAUTA METROPOLITANA

Na quinta-feira (8) a equipe da secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais de Maringá, comandada por Fausto Herradon, recebeu a visita do secretário de Obras de Paiçandu, Diego Sanches e do chefe do departamento de obras, César Augusto. Durante o encontro, foram debatidos temas como o término da ciclovia que liga Paiçandu a Maringá, uma nova via de acesso à Paiçandu pela Avenida Paranavaí (projeto antigo), a mudança da divisa do município, integração do transporte entre outros.

FLORAI

Na última terça (6) uma comitiva de Florai liderada pela prefeita Edna Contin foi recebida pelo Secretário de Meio Ambiente de Maringá Marco Antônio e pelo Diretor do Bem- Estar Animal Ivan Zakaluk de Souza. O objetivo desta visita foi buscar informações sobre as boas práticas que Maringá já desenvolve pela Causa Animal.

AGENDA

O prefeito Ulisses Maia recebeu na sexta-feira, 9, o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, em encontro realizado em parceria com a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). Durante o encontro, o prefeito Ulisses Maia frisou que “o destino do lixo envolve a todos os municípios e todos os cidadãos”, e propôs a organização de um fórum ambiental para discutir e pensar alternativas sustentáveis para Maringá e região.

BOA HORA

A Prefeitura de Maringá antecipou e pagou na sexta-feira, 9, a primeira parcela do 13o salário dos servidores municipais. O valor é de 40% do total do benefício. A antecipação é mais uma ação de valorização dos servidores municipais e também uma forma de colaborar com a economia da cidade. São mais de 12,5 pessoas beneficiadas diretamente e cerca de R$ 8 milhões injetados na economia local.

ENCERROU

Tradicional parada em Mauá da Serra, a Lanchonete Holandesa que atuava desde 1969 colocou uma faixa enorme na entrada comunicando todos os clientes que as atividades foram encerradas. Noticia muito triste para quem gostava de tomar um cafezinho na volta de Curitiba para Maringá.

AGRICULTURA

Secretario Norberto Ortigara estará terça-feira (13) em Paranavaí acompanhado do prefeito KIQ para liberação de recursos e anúncio de investimentos na região noroeste do estado.

TOP 10

A professora Leila Pessôa da Costa, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi selecionada para o Top 10 do Prêmio Professor Universitário do Ano 2021. Promovido desde 2014 pela Enactus, em parceria com a Tilibra, o prêmio tem o intuito de reconhecer os esforços de professores conselheiros que se destacam investindo seu tempo em auxiliar e desenvolver atividades junto aos estudantes. A divulgação do Professor Universitário do Ano será no dia 21 de julho e a homenagem aos selecionados ocorrerá durante a Cerimônia de Premiação do Evento Nacional Enactus Brasil 2021.

BOLADA

A sexta-feira (9) foi um dia especial para a engenheira civil Camila, moradora de Maringá. Ela recebeu a notícia do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, do programa Nota Paraná, contemplada no sorteio deste mês. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, foi para o estoquista Nelson G. de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

PRORROGOU

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (5) o decreto que prorroga por três meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda afetada pela pandemia da covid-19. Com isso, o benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro.

DOBRADINHA

Prefeito Cleber Fontana de Francisco Beltrão recebeu em seu gabinete na última sexta-feira (9) o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano que estava acompanhado do deputado federal Valdir Rossoni. Na pauta muitos investimentos para o município, tanto do governo estadual como do governo federal.

ÚLTIMA

Não deu para a seleção brasileira. Na final da Copa América, no sábado (10), o time do técnico Tite foi derrotado pela Argentina, por 1 x 0, e ficou com o vice da competição. Sem conseguir mostrar um novo esquema tático ou inovações no seu padrão de jogo, o Brasil perdeu o título com justiça nessa final contra a Argentina. Depois de começar bem a competição e se classificar com sobras, a seleção de Tite foi piorando a cada jogo nos mata-matas, ficando dependente totalmente do talento de Neymar. É bom Tite rever alguns conceitos ou pensar novas opções para esse período pré-Copa do Mundo de 2022.