Política em Destaque

EMPREGO

A Agência do Trabalhador da Prefeitura de Maringá vai disponibilizar 400 vagas de empregos a partir desta segunda-feira, 19. Das ocupações, 36 são exclusivas para pessoas com deficiências. Entre as vagas, são oferecidas ocupações para auxiliar de produção, operador de telemarketing, soldador, pedreiro, costureira, entre outras. A Agência do Trabalhador fica na avenida João Paulino Vieira Filho, 917, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

DECOLOU

A rede de academias Smartfit estreou na bolsa de valores de São Paulo (B3), na última quarta-feira (14) e surpreendeu com a valorização de 34,78%. A captação movimentou R$2.3 bilhões. Foram coordenadores da oferta o Itaú BBA, o Morgan Stanley, o BTG Pactual, o Santander e o Banco ABC.

CULTURA

A Prefeitura de Maringá abriu inscrições para as oficinas do Mês da Música. Estão confirmadas oito atividades. Desde pandeiro, passando por formação histórica, viola, piano, cordas, orquestra até trilha sonora. “Maringá tem excelentes grupos e artistas da música. Por isso, as oficinas foram pensadas como atualização profissional e para elevar ainda mais a qualidade das produções locais”, explica o secretário de Cultura, Victor Simião. “Também servirão para troca de experiências e novos contatos que poderão se transformar em trabalhos no futuro”.

RESUMO

O primeiro semestre de atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná neste ano de 2021 foi marcado pela elaboração, discussão e aprovação de propostas importantes para o desenvolvimento de políticas em prol ao combate à pandemia de covid-19 e à recuperação econômica do estado.

AGENDA

Mais um projeto da prefeitura de Arapongas está prestes a sair do papel: trata-se da construção do Centro de Detenção Provisória (CDP), cuja ordem de serviço será assinada nesta segunda-feira (19), em Curitiba, com a presença do prefeito Sérgio Onofre e o governador Ratinho Junior. O evento acontecerá na sede do Palácio do Iguaçu.

DESTAQUE

Vereadora no município de Ibiporã, Maria Galera (PTB), vem ganhando muitos elogios pela sua atuação no legislativo local. Ela que foi eleita com 1387 votos e defensora da causa animal, tem como parceiros em Curitiba o deputado estadual Ademar Traiano e em Brasília a deputada federal Luísa Canziani.

RIO BRANCO DO IVAI

O dia 15 de julho, de 2021, foi uma data de muita emoção para o prefeito Pedro Taborda, pelo fato de, em apenas 06 meses de governo, concluir uma obra, de cascalhamento, que era um sonho da comunidade do Assentamento Egídio Bruneto, há anos. A patrulha ficou 75 dias em Rio Branco do Ivaí, com gastos de 110 mil reais mensais para manutenção dos maquinários. Salários dos funcionários, óleo diesel, alimentação e outras pequenas despesas também foram custeadas pelo município. Sem dúvidas, um importante investimento para a área rural, que permitirá aos Pequenos Produtores Rurais, transportar, com mais facilidade, suas produções. Na mesma data, o prefeito também fez a entrega de um Trator, que ficará em comodato para a Associação de Produtores, juntamente com implementos. O maquinário foi possível, através de uma emenda do deputado Federal Ênio Verri.

VOLTANDO

A quarentena política de Beto Richa (PSDB) parece chegar ao fim. Depois de um longo período fora das redes sociais, o ex-governador publicou no Instagram uma foto com o povo. Na legenda “é dia de feira”, Beto e a esposa Fernanda posaram ao lado de barraquinhas de frutas e verduras.

MORADIA POPULAR

Trinta famílias de São João do Triunfo, nos Campos Gerais, participaram na quinta-feira (15), do sorteio que definiu a casa que será ocupada por cada uma delas no Residencial José Euclides dos Santos Neto. O empreendimento faz parte do programa Casa Fácil Paraná e será entregue aos beneficiários entre o fim de julho e o início de agosto. O projeto recebeu R$ 2,5 milhões em investimentos financiados pela Cohapar. As casas têm de 38 a 47 metros quadrados, com modelos adaptados para pessoas com deficiência. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.

PRESTANDO CONTAS

A prefeitura de Engenheiro Beltrão, administrada pelo prefeito Adalmir Garbim Júnior (PSL) divulgou um vídeo institucional nas redes sociais onde mostra as ações desenvolvidas pela gestão no primeiro semestre de 2021. Entre as obras realizadas, o vídeo mostra recuperação da malha asfáltica, entre outras benfeitorias nos bairros e centro da cidade.

CAMPANHA

A ex-prefeita de Colombo, Beti Pavin, já vem articulando apoio e visitando diversos municípios da região metropolitana de Curitiba, tudo em torno da sua pré-candidatura a deputada federal pelo PSDB, no qual ela possui total apoio do Presidente Estadual, Paulo Litro.

NA CAPITAL

Prefeita de Santo Inácio, Draª Geny Violatto, voltou animada da capital com os recursos obtidos em diversas secretarias e que proporcionarão melhorias na qualidade de vida da população, principalmente na questão de infraestrutura e saúde.

R$50 BILHÕES

É a estimativa do promissor mercado de Cannabis para uso medicinal. O assunto ainda é polêmico no Brasil e enfrenta desafios legais. Por outro lado, as visionárias corretoras XP e BTG Pactual estão captando investidores interessados ao setor.

FUNDO ELEITORAL

A aprovação “Fundão Eleitoral” na última quinta-feira (15), devera triplicar a verba pública destinada para campanhas eleitorais. O ‘fundão’ poderá dar aos dois partidos com as maiores bancadas no Congresso, o PT e o PSL, quase R$ 600 milhões cada um, para gastar com seus candidatos nas eleições de 2022.

MDB

O Presidente estadual do partido, Sergio Souza, convocou os medebistas paranaenses para escolherem de forma híbrida (presencial e remota), no dia 31 de julho, das 9h às 13h, no Hotel Aladim, em Curitiba, o novo comandante do MDB para os próximos dois anos. Os convencionais vão escolher 71 membros titulares e 23 suplentes para o diretório estadual; além de sete membros titulares e sete reservas para o Conselho de Ética; 12 delegados à convenção nacional e respectivos suplentes.

ÚLTIMA

Gabigol foi o destaque na última rodada do Brasileirão com 3 gol e mais de 25 pontos no fantasy game Cartola e quem colocou ele como capitão ficou mais feliz ainda e azar dos que ficaram pensando nas cartoletas e escalaram o Gilberto que fez -2,5.