Política em Destaque

UPA METROPOLITANA

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, participou de uma reunião, na tarde de sexta-feira, 30, no Paço, com o presidente da Câmara Mário Hossokawa, vereadora Professora Ana Lúcia, secretário de assuntos metropolitanos Fausto Herradon, secretário de saúde Marcelo Puzzi, prefeito de Mandaguaçu, Professor Índio, e prefeito de Ourizona, Rodrigo Amado, além de vereadores dos dois municípios. “Estamos integralmente à disposição para compor o projeto de se criar a UPA Metropolitana, pois sabemos o tamanho da dificuldade existente no atendimento de emergência e urgência para a população da região e também nos distritos maringaenses”, afirmou Ulisses Maia.

RETOMADA

Os deputados estaduais retomam as atividades de plenário e também das Comissões permanentes a partir desta segunda-feira (2) com o retorno nas sessões plenárias. Durante o recesso legislativo a Assembleia Legislativa do Paraná continuou aberta e funcionando normalmente, com os deputados realizando suas atividades nos gabinetes parlamentares. O sistema para a retomada dos trabalhos continuará o mesmo utilizado durante o primeiro semestre, ou seja, o formato híbrido, com parte deputados em plenário e os demais participando dos debates de forma remota, já que a Assembleia segue com medidas de restrições em razão da pandemia de Covid-19. “Os casos de Covid estão diminuindo, a vacinação avançando, mas ainda é preciso cuidado. Vamos manter, pelo menos por enquanto, o sistema híbrido e as medidas de restrições na Assembleia”, disse o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB).

TROCOU

O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, em entendimento com o governador Ratinho Junior (PSD), nomeou o professor Vladimir Barbosa da Silva, 52 anos, de Jandaia do Sul, como novo chefe do Núcleo Regional da Educação (NRE) de Apucarana. Vladimir da Silva, que exercia o cargo de auxiliar técnico de chefia do NRE desde janeiro de 2019, substitui a ex-chefe Cristiane Cesária Pablos Rossetti, de Arapongas, que pediu exoneração no dia 8 de julho alegando questões pessoais.

EUFORIA

A Localiza, empresa de aluguel de veículos, anunciou lucro cinco vezes maior no segundo trimestre deste ano. O valor reportado aos acionistas foi de R$447,9 milhões, salto de 398,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

PARABÉNS

Ao glamoroso Daj Resort & Marina Ribeirão Claro – PR, pelo prêmio “Traveller Review Awards 2021”. O hotel foi eleito pelo Booking, maior site de reservas do mundo, como um resort Excepcional, nota 9,6. O reconhecimento foi amplamente divulgado através do CEO Booking.com , Glenn Fogel.

ELEIÇÃO MDB

Anibelli Neto foi eleito, sábado, novo presidente do partido, com 76% dos votos válidos (203) contra 24% (77) do ex-senador Roberto Requião. O novo Presidente vai tentar conversar com o medebista histórico para tentar mantê-lo na sigla, afinal ele é o filiado número um, e apesar das diferenças, faz parte da geração do “MDB Velho de Guerra”.

LUTO

O ex-jogador Cleber dos Santos Gomes, 57 anos, que cravou seu nome na história do futebol maringaense atuando pelo glorioso Grêmio Maringá, faleceu na noite de sábado (31) por complicações da covid-19. Gomes faleceu horas após o passamento da esposa Natalina Aparecida Gatti Gomes, 65 anos, que trabalhou como professora de alunos com deficiência mental e visual no Instituto de Educação de Maringá, também em razão da doença. Ambos estavam internados no Hospital Maringá.

MORADIA POPULAR

Dez famílias que vivem em condições precárias no distrito de Jangada, em Cafezal do Sul, no Noroeste, receberão em breve as chaves de novas moradias. Na sexta-feira (30), técnicos da Cohapar vistoriaram a obra, que está com 70% do cronograma concluído e envolve investimentos de R$ 875 mil do Governo do Estado. Os recursos serão utilizados para subsidiar integralmente o valor dos imóveis aos futuros moradores, que foram selecionados pelas equipes de assistência social do município e da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). O montante foi obtido por meio de um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

MELHORIAS

Prefeito Garbin de Engenheiro Beltrão visitou o distrito de Mandijuba, na tarde de quinta-feira (22), para acompanhar o trabalho da Secretaria Municipal de Obras de. Os funcionários estavam executando diversas melhorias na localidade. Entre elas, a readequação do principal acesso, implantação de cascalho e, posteriormente, de raspa de asfalto. Os serviços garantirão uma melhor trafegabilidade no trecho, bem como a diminuição drástica de poeira e barro. Essa é mais uma benfeitoria executada com recursos próprios da prefeitura, fruto da economia dos primeiros meses do mandato.

VISITA

A Prefeitura de Maringá recebeu semana passada a visita de duas comitivas de Rondônia. Equipes de cidades do estado do Norte brasileiro viajaram quase 2,4 mil quilômetros para conhecer pessoalmente como é a gestão de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver e que se destaca em vários setores da administração municipal na gestão Ulisses Maia e do setor privado. A realidade, cultura e legislação em Ji-Paraná são bem diferentes da maringaense. Os visitantes receberam com grande interesse as informações de como Maringá trabalha com o uso e ocupação do solo e ressaltaram as diferenças culturais. Destoa o crescimento rondoniense desordenado, bem diferente do maringaense que na década de 1960 já tinha regras para a ocupação urbana e foi determinante para a organização da cidade hoje.

PALESTRA

A Secretaria de Estado do Fazenda, por meio da Escola Fazendaria (Efaz) e da Contabilidade Geral do Estado, promove a série de palestras “Contabilidade em Foco”, que será realizada de maneira virtual, até dezembro deste ano. A primeira será quarta-feira (4), com início às 10 horas. O objetivo é esclarecer assuntos nesta área, enfatizar a importância da temática e reforçar a transparência e a prestação de contas dos órgãos do Executivo. As palestras serão transmitidas pelo canal do Youtube da Efaz mensalmente, e vão contar a participação de especialistas da área de várias localidades do País.

No verão de 2022, a região Sudoeste do Paraná deve ganhar uma praia de nudismo. O projeto ficará localizado em São Jorge D’Oeste, onde fica o Rio Iguaçu, que será dividido em três praias pequenas. Duas delas, que terão 100 metros cada, o nudismo será obrigatório. Já a menor, de 50 metros com adaptação, ficar nu será opcional. De acordo com os empresários responsáveis pelo projeto, a mata nativa não será devastada, a área será preservada e envolverá a praia. Para chegar à praia haverá uma trilha de 300 metros.

SEMINÁRIO

O secretário de Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, vai participar do Seminário Metropolitano para incremento das receitas municipais, que acontecerá no dia 13 de agosto. O evento é dirigido a secretários de Fazenda e contadores de prefeituras da macrorregião. O seminário, no Auditório Hélio Moreira a partir das 9h, é promovido pela secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais em parceria com AMUSEP.

ÚLTIMA

A diretoria do Aruko Maringá confirmou no início da noite de sexta-feira (30) o nome de Claudemir Sturion, ex-Maringá Futebol Clube, de 2013 a 2015, e com passagens por vários times do Estado, para comandar o novo time de Maringá no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, que deve começar em setembro. O Aruko Maringá, inclusive, conheceu na sexta os adversários na primeira fase do campeonato: Portuguesa Londrinense, Arapongas, Cambé, Laranja Mecânica, de Arapongas e Rolândia, que integram o Grupo A da Terceirona.