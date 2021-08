Política em Destaque

VACINA

A Prefeitura de Maringá vacina contra a covid-19 o público de 28 a 59 anos nesta segunda-feira, 16. A aplicação das doses ocorrerá somente das 13h às 17h nas UBSs Iguaçu, Floriano (com agendamento), Iguatemi, Mandacaru, Pinheiros, Tuiuti, Policlínica Zona Sul, Império do Sol, Alvorada 3 e Zona 7. É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço (no nome da pessoa a ser vacinada, ou caso esteja no nome do cônjuge apresentar certidão de casamento ou união estável) e carteira de vacinação.

PARCERIA DE SUCESSO

O Governo do Estado autorizou a modificação na Legislação de doação de uma área com 9.612,00 m², em Engenheiro Beltrão, exclusivamente, para regularização de moradias para famílias carentes, regularização fundiária e construção de infraestrutura para os seus moradores. A iniciativa do Projeto de Lei nº 380/2021, foi do Poder Executivo, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado estadual, Ademar Traiano, o qual tem sido grande parceiro do município de Engenheiro Beltrão. “É uma grande conquista para as famílias da Vila Solidariedade, a qual era esperada há muito tempo e que agora se tornou realidade, graças principalmente ao apoio que tivemos do deputado Ademar Traiano, junto ao governo do estado”, disse o prefeito Junior Garbim.

OS MELHORES

O portal Infomoney publicou um balanço muito interessante: os melhores fundos de investimento em Ações e Multimercados dos útimos 12 meses. A gestora Trigono, lidera o ranking em ações, com surpreendente retorno de 54,79% no produto FIA Trigono Verbier. Quando o assunto é Multimercado, a gestora Vitreo se destaca com 47,58% no mesmo período, através do Vitreo Criptomoedas FICFI Mult Ie. Lucas Bombana assinou a matéria publicada terça passada (10).

ALEP

Os deputados estaduais retomam na sessão plenária de segunda-feira (16) os debates sobre os projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná que tratam do videomonitoramento de obras, a xepa da vacina e o auxílio ao setor cultural.

COHAPAR

Trinta e duas famílias que viviam em condições precárias ou pagavam aluguel na cidade de Flórida, no Noroeste do Paraná, realizaram nesta quinta-feira (12) o sonho da casa própria. Elas receberam as chaves de suas novas moradias das mãos do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do prefeito Emerson Sette. A partir de agora não precisarão pagar nada por elas. O repasse sem custo aos beneficiários foi possível graças ao aporte de aproximadamente R$ 2,2 milhões do Governo do Estado em um financiamento obtido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

PRESTANDO CONTAS

Muito bem feito o informativo do deputado federal, Toninho Wandscheer falando de todo seu trabalho como coordenador da bancada paranaense em Brasília. Ele já foi prefeito de Fazenda Rio Grande e também deputado estadual. Atualmente está no PROS.

SUCESSO

Prefeita de Perola, Valdete Cunha, vem realizando um trabalho muito elogiado por toda população. Nova sede da prefeitura está ficando muito bonita, as estradas rurais estão impecáveis e os bairros com asfalto de primeira qualidade. No esporte a prefeita está ansiosa com o fim da pandemia para realização de jogos escolares, jogos da juventude, campeonatos municipais e intermunicipais, a retomada do projeto “MOVIMENTAÇÃO VERÃO”, promover o programa “Corpo em Ação” e a dar continuidade na realização da 2º COPA PÉROLA DE FUTSAL, que foi um sucesso em sua primeira edição.

PARTIDO AGIR

Até o momento, o partido novato, substituto do PTC, já garantiu o lançamento de um nome para disputar a única cadeira do Paraná no Senado Federal, na eleição de dois de outubro de 2022. O nome certo é de Zé Boni, que também concorreu em 2018 e obteve 264.518 mil votos, sendo 33 mil em Curitiba e na eleição passada concorreu para prefeitura de Curitiba.

LUTO EM IVAIPORA

Morreu na noite de sábado (14), por volta das 23h40, o vereador de Ivaiporã, Sadi Marcondes (Republicanos), 59 anos. A informação foi confirmada por Claudelir Ribeiro Godoi, o Polaco, assessor do vereador. Sadi era comerciante e estava no segundo mandato. Segundo o assessor, o vereador já vinha a algum tempo com alguns problemas de saúde. “Mas ele estava bem, hoje à tarde por volta das 14 horas conversamos. A noite ele começou a passar mal foi para o hospital e infelizmente veio a falecer”, relatou Polaco.

OBRA

O Governo Municipal de São João do Ivaí investiu na construção de uma nova ala para o Hospital Municipal, com dedicação exclusiva ao diagnóstico e tratamento de pacientes com Covid-19. A construção do ambulatório foi uma das primeiras providências tomadas pela atual gestão, que assumiu no início desse ano, e contou com investimento de aproximadamente R$ 100 mil em recursos próprios, contemplando a estrutura e mobília.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A Prefeitura de Maringá recebeu prefeitos e secretários municipais de cidades da região na manhã da última sexta-feira (13). Eles participaram do seminário “Alternativas para o Incremento das Receitas Municipais”, no Auditório Hélio Moreira. A apresentação foi feita pelo secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, que mostrou números contábeis da prefeitura e deu dicas para os políticos. Essa é mais uma iniciativa da Gestão Ulisses Maia para melhorar a região maringaense. Depois de criar a secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais para a atual gestão, já foram feitas diversas ações de desenvolvimento regional.

MERECIDO

Grande comunicador do Vale do Ivai, Wellyngton Jhonnis, foi mais uma vez reconhecido pela população de Borrazopolis no guia melhores do ano em três diferentes áreas – Repórter Fotográfico, Locutor de Noticiário Jornalístico e Popular.

SAUDE

Prefeita de Santo Inácio, Dra Geny Violatto, voltou muito animada de Brasília e com a real possibilidade da instalação de uma base do SAMU em seu município e se de fato realmente acontecer, será uma grande conquista para toda população.

PAINEL DO CAFÉ

Será no próximo dia 30 às 15 horas no Teatro Calil Haddad a entrega do Painel do Café, uma obra linda construída pelo saudoso prefeito Américo Dias Ferraz. O painel, tombado pelo patrimônio público foi restaurado pela atual administração municipal.

ADERIU

Em apoio público ao Agosto Lilás (lei estadual 19.972/2019), a Câmara Municipal de Maringá iluminou sua fachada no tom da campanha. Esta lei prevê que órgãos públicos estaduais e municipais, em parcerias com a iniciativa privada e entidades civis organizadas, deverão organizar campanhas de esclarecimento, ações de mobilização, palestras, debates, encontros e eventos que promovam o combate da violência contra a mulher e a disseminação de informações sobre a Lei Maria da Penha (nº 11.340, de 07 de agosto de 2006).

ÚLTIMA

O Maringá Futebol Clube encerrou sua participação na primeira fase da Copa do Brasil de Futebol 7, em São Paulo, e se garantiu nas finais da competição, que serão no Rio de Janeiro, em novembro. Invicto, o Tricolor maringaense venceu os cinco jogos que disputou.