Política em Destaque

CASAS POPULARES

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, confirmou, na segunda-feira, 23, em Curitiba, um importante reforço para o programa de moradia popular da cidade, as chamadas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). Trata-se do Casa Fácil, por meio do programa Casa Verde e Amarela, envolvendo Governo do Paraná e Governo Federal, e que prevê a construção de 113 casas populares na cidade. “Estivemos com o governador assinando o convênio Casa Fácil. O Governo do Estado entrará com os R$ 15 mil de entrada para o financiamento dos apartamentos que estamos fazendo através das Zeis. É muito gratificante poder participar deste projeto e ajudar os maringaenses a realizar o sonho de ter a casa própria”, afirma o prefeito Ulisses Maia.

CONTINUANDO

Na última quarta-feira (25) o prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti junto com presidente da Câmara Municipal, Bryan Pasquini estiveram em Curitiba para uma reunião com deputado estadual e Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano junto com diretor da Cohapar, Luis Werlang e acertaram o financiamento pela Cohapar de 46 unidades habitacionais que estão em fase final de projetos.

VISITANDO

O prefeito de Araruna e presidente da COMCAM, Leandro Oliveira, esteve visitando o prefeito de Engenheiro Beltrão, Garbin Júnior. Na pauta, assuntos inerentes aos municípios e também sobre o cenário político estadual e nacional. São duas grandes lideranças da regiao de Campo Mourão e que realizam belíssimos trabalhos em suas prefeituras.

ANIVERSARIANTE

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, comemora mais um ano de vida na próxima quinta-feira (02). Maia é advogado e ingressou na política muito novo, sendo eleito pela primeira vez em 1996 e hoje prefeito reeleito de Maringá. Parabéns, sucesso e muita sabedoria para continuar administrando nossa bela Maringá.

SISTEMA LEGISLATIVO

Parabenizo a equipe de profissionais que mantém o sistema RP Gabinete Inteligente. Testei e validei excelentes ferramentas tecnológicas de apoio parlamentar. Agendas, atendimentos, recursos e contatos estão muito bem organizados na plataforma, que garante mais agilidade para vereadores, deputados estaduais e federais. O site é www.rpgabineteinteligente.com.br e vale a pena conhecer.

INCERTEZAS

Coronavírus, alta do dólar, inflação, ruídos políticos, má gestão pública no Brasil entre outros… Temas em comum que preocupam Investidores e a economia nacional. Na dúvida muitos deles apostam no mercado internacional via Estados Unidos e Europa. NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ (Bolsa da tecnologia americana) e o mercado europeu (EUROSTOXX) são as principais alternativas, segundo um amigo próximo.

APLAUSOS

Para Cocamar pela conquista do Prêmio IstoÉ Dinheiro, de melhor cooperativa agropecuária do Brasil. O brilhante desempenho da cooperativa que é orgulho da cidade de Maringá no ano de 2020, rendeu essa premiação após ter sido reconhecida pela capacidade de buscar soluções em inovação e qualidade, recursos humanos, responsabilidade social, governança corporativa e sustentabilidade financeira.

PREFEITAS

A primeira-dama do Paraná e presidenta do Conselho de Ação Solidária do Estado, Luciana Saito Massa, e a fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas, Tânia Ziulkoski, conduziram as palestras de encerramento do 1º Encontro das Prefeitas do Paraná, promovido pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná). Ao lado da sua esposa, Débora Weiller, o presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, convidou a presidenta do Conselho da Mulher da AMP e prefeita de Pérola, Valdete Cunha, para ocupar a posição central na mesa de honra. No primeiro dia do encontro, Júnior e Valdete fizeram uma homenagem póstuma à prefeita de Querência do Norte, Rozinei Aparecida Rigotto Oliveira, a doutora Rose, que faleceu em 30 de abril deste ano. A homenagem foi entregue ao esposo da prefeita, Alvaci Silva Oliveira, e ao prefeito de Querência do Norte, Alex Sandro Fernandes. O 1º Encontro das Prefeitas do Paraná objetiva fortalecer, integrar e aumentar a representatividade das mulheres na gestão pública.

PSDB

Os tucanos paranaenses fizeram um evento em Curitiba e mostraram toda sua força política, com as presenças dos governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do ex-governador Beto Richa, dos deputados estaduais Paulo Litro, Ademar Traiano e Micheli Caputo. Alguns dirigentes apontam até mesmo Richa com condições de uma volta, mesmo porque vem sistematicamente vencendo na Justiça as denúncias apresentadas em 2018.

VEREADOR CASSADO

O vereador de Marumbi Olindo Cividini Filho, do PT, que foi reeleito em 2020, teve seu mandato cassado, pela Comarca de Jandaia do Sul, na terça-feira (24). Olindo teve 147 votos, (4,73 %), no último pleito. Um oficial de justiça notificou a Câmara Municipal, informando sobre a decisão do Poder Judiciário e já solicitando a convocação do suplente Valdeci Alves de Jesus, o “Bozó”, também do PT. A cassação é fruto de uma ação penal movida pelo Ministério Público nas eleições de 2016, por prática de Boca de Urna. Após defesas e recursos, o processo chegou ao fim, com a indicação de perda do mandato.

CIDADE CLASSE MUNDIAL

Em reunião com o prefeito Rafael Greca, realizada na tarde de terça-feira, 24, no Palácio 29 de Março, em Curitiba, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, trocou experiências na área do planejamento e gestão urbana levando em consideração questões de sustentabilidade, na linha de atuação da administração municipal, que pretende se tornar Cidade Classe Mundial.

PONCÃ

A geografia e o clima do Vale do Ribeira, com um horizonte cheio de morros e a amplitude térmica que intercala o calor do dia com o friozinho da noite, trouxeram um sabor único e marcante à poncã de Cerro Azul. Tanto que a fruta se tornou uma das grandes marcas do município, maior produtor nacional do cítrico, responsável por 10% das tangerinas – ou mimosas para os curitibanos – produzidas no País. As várias plantações, com árvores cheias de frutos amarelos, dão, inclusive, um charme a mais à bela paisagem da cidade.

LUTO

A Diocese de Campo Mourão noticiou na última quinta-feira (26) o falecimento de Ricardo Ângelo Versari, 86, pai do bispo dom Bruno Versari, que atuou em Maringá, e de outros nove filhos. Ele também era avô do padre Paulo Versari, da Paróquia Santo Antônio, em Farol.

MERECIDO

A honraria máxima conferida pela Câmara Municipal de Maringá, a Comenda Dom Jaime Luiz Coelho, foi entregue na quinta-feira, 26, ao reitor do Centro de Ensino Superior de Maringá (UniCesumar), professor Wilson de Matos Silva. Esta comenda só é conferida a pessoa que tenha se destacado por sua atuação em prol da coletividade nas áreas social, educacional e do desenvolvimento humano e que possuam pelo menos 50 anos de serviços prestados.

LIMITE

O Banco Central divulgou na última sexta (27), através de comunicado oficial, a alteração de algumas normas do PIX, entre elas o limite de até R$1.000,00 para transferências no período da noite. A iniciativa, segundo o presidente Roberto Campos Neto, visa diminuir as ações criminosas e proporcionar mais segurança a todos. O bloqueio parcial acontecerá entre as 20h até as 06h.

BOM PROJETO

A Assembleia Legislativa do Paraná vai começar a debater em plenário, na próxima segunda-feira (30), o projeto de lei 944/2019 que trata do fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e unidades básicas de saúde. Apresentado por diversos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, a proposta visa o combate à pobreza menstrual, e cria mecanismos para fornecer absorventes higiênicos às adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social.

ÚLTIMA

De 04/09 a 07/09 acontece o I Jogos Abertos do Paraná Veterano +45 em Paranaguá a AFMM representará Maringá na categoria FUTSAL e de 29/10 a 02/11 a AFMM mais uma vez defenderá Maringá no Paranaense das estrelas +40 de futsal que será realizado em Campo Mourão e em janeiro Taça Brasil de futsal +40.