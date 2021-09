Política em Destaque

BIKE

O Circuito Metropolitano de Cicloturismo de Maringá é uma iniciativa da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, Secretaria de Esportes e Lazer e Diretoria de Turismo; Provopar, prefeituras municipais de Paiçandu, Dr. Camargo e Ivatuba; Paraná Esportes, Acim Esportes, Amusep, Coordenação Regional da Casa Civil, 4ª Cia de Polícia Rodoviária de Maringá, D.E.R, 3ª Cia Ambiental Força Verde e demais instituições parceiras. O evento tem como objetivo valorizar os ambientes naturais propícios à prática da atividade, o lazer, a diversão, bem como, promover o turismo rural pelo interior dos municípios, divulgar destinos turísticos e valorizar cada localidade. O Circuito de Cicloturismo será dividido em etapas. A 1ª Etapa será realizada no dia 03/10 e terá saída de Maringá, passando por Paiçandu (Água Boa), Dr. Camargo e Ivatuba. As demais etapas serão realizadas nos municípios da macrorregião em datas e locais a serem divulgados em breve. Inscrições podem ser feitas no site da prefeitura de Maringá.

REFORÇO

O PSD partido do governador Ratinho Júnior vem montando uma chapa forte para a eleição de 2 de outubro de 2022 à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do Paraná. A deputada federal Luísa Canziani (PTB) confirmou que vem para o PSD na janela de transferência, em março do próximo ano e seu pai, o ex-deputado federal Alex Canziani pode se filiar a qualquer momento, já que está sem mandato eletivo, e pode até disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

VISITANDO

Prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla acompanhado dos vereadores Reginaldo Arias e Carlos Eneias esteve em Curitiba na última terça-feira em audiência com Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano e na pauta recursos para o seu município. Traiano em 2018 fez 464 votos.

DESPEDIDA

O final de semana passado em Lunardelli, foi marcado de muita emoção e homenagens. Os Padres Marcos Tarozo e Marcelo deixam a cidade para assumir outras paróquias. O atual Prefeito Reinaldo Grola, agradeceu aos religiosos pelo trabalho de evangelização nesses últimos anos. O Santuário de Santa Rita de Cássia, passou a ser administrado por um novo reitor, ou seja, Padre Natalício, que também recebeu a acolhida da sua nova comunidade.

EVENTO

A prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, em parceria com Núcleo Regional de Educação de Maringá e a Câmara Técnica de Educação da AMUSEP estão organizando o evento: IDEB – Compartilhamento de boas práticas. Serão nos dias 09 e 10 de setembro nas cidades de Atalaia e Maringá respectivamente.

VOLTOU

A Feira Pôr do Sol do Conjunto Borga Gato retornou na última terça, 31, para o seu local tradicional, na Praça Deputado Heitor Alencar Furtado, entre as avenidas Carlos Correia Borges e Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha. Há cerca de três anos, a feira se mudou para a Rua Pioneiro Francisco Alcalde, durante as obras de duplicação da Avenida Carlos Borges. A feira é realizada todas as terças-feiras a partir das 16h

RECESSO

As cinco Ceasas do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a Administração Central, estarão fechadas no feriado de 7 de setembro, terça-feira, Dia da Independência do Brasil. No dia 6 de setembro (segunda-feira) será ponto facultativo para a administração central.

VERDE

O avanço da vacinação, a diminuição do número de casos e de mortes deverá levar o Estado do Paraná a trocar da bandeira amarela para verde, em outubro, segundo técnicos especialistas no assunto, a capital paranaense também deverá seguir a sugestão e flexibilizar para eventos musicais e esportivos, a Assembleia Legislativa do Paraná também trabalham com o indicativo de acabar com as sessões híbridas e retomada das presenciais.

SAIU

O pré-candidato a deputado federal Nelson Fernando Padovani (filho do ex-deputado federal Nelson Padovani) reuniu na última quinta, 2, membros da Executiva, candidatos a vereador e demais lideranças do PTB de Cascavel para anunciar que está deixando a presidência do partido. Assumiu o cargo o vereador Professor Santello, eleito pelo partido. Ainda não definiu qual partido fará a filiação.

COHAPAR

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou na sexta-feira (3) a pedra fundamental da obra de construção de 75 casas populares em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A ação faz parte do projeto piloto do programa estadual Vida Nova, que envolve diversas políticas públicas à população carente a partir da realocação de famílias residentes em assentamentos precários para novas moradias. O objetivo é reduzir o número de favelas do Paraná.

RODOVIÁRIA

Após descartada a antiga ideia “faraônica” para a Rodoviária de Engenheiro Beltrão, o atual prefeito, sem recorrer a financiamento a longo prazo, o que endividaria o município, parece que está determinado a continuar mantendo os pés bem firmes no chão. Júnior Garbim anunciou na quinta, dia 2, o início das obras de reforma completa da Rodoviária. O melhor do anúncio foi a parte em que o prefeito disse que todo o investimento será feito com dinheiro economizado por ele nos oito primeiros meses à frente do executivo municipal. Serão cerca de 600 mil reais, tudo com recursos próprios da prefeitura.

DESTAQUE

No evento realizado no município de Jandaia na última sexta (3) o repórter Wellyngton Jhonnis não passou em branco e chamou atenção toda sua popularidade com lideranças do vale do ivaí. Jhonnnis foi vereador em Borrazopolis e na última eleição perdeu para prefeito e vem estudando a possibilidade de disputar uma cadeira de deputado federal.

TERRINHA

Portugal liberou na última terça-feira com validade até o dia 16 do corrente mês, o ingresso de turistas brasileiros naquele país. A medida poderá ser revista dependendo do comportamento da pandemia.

ÚLTIMA

Mauro Beting craque do jornalismo! Torcedor fanático do Palmeiras. Mas que fez um texto maravilhoso sobre o Corinthians em seu aniversário de 111 anos. Obrigado Mauro. Viva o futebol!!

“Vocês são insuportáveis.

Vocês que “nunca seriam” foram. Vocês que “nem a pau” paulista, brasileiro, Libertadores e Mundial.

Vocês que “não têm estádio” têm Arena e têm muitas contas a pagar.

Mas vocês têm crédito.

No centenário não tinham Libertadores e nem estádio do tamanho. Em 111 anos têm tudo e mais muito a ganhar.

Vocês viraram o jogo e as jogadas. No grito e na garra. No Neto e no Gamarra. No ritual e na raiva. No Neco e no Rivellino. No suor e no saber. No Ezequiel e no Sócrates. No apuro e no apito. No Luizinho e no Marcelinho. No gogó e no gol. No Gilmar e no Ronaldo. Na alma e na arma. No Wladimir e no Jacenir. Na bola e na bala. No Tévez e no Guerrero. Na mídia e no mundo. Sem meios e sem modos. Casagrande e senzala. Maloqueiro e Doutor Osmar.

Quase todo mundo não gosta de vocês.

Todo mundo não quer ver vocês. Todo mundo é anti pra vocês.

Por que será?

Preconceito? Desprezo? Despeito? Receio? Medo? Raiva? Inveja? Ciúme?

Como pode um time tão amado ser tão odiado?

Talvez por ser algo além do amor que vocês têm.

Mais que ter amor pelo Timão, vocês têm Corinthians pelo Corinthians.

Deve ser isso. Vocês Corinthians o Corinthians.

Um substantivo que é verbo. Adjetivo. É tudo. Resume todos.

É mais que amor. É Corinthians.

São vocês.

Um bando de loucos.”