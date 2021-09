Política em Destaque

FINAL DE ANO

Além de Curitiba, Guarulhos e Congonhas, o Aeroporto Regional de Maringá passa a ter voos diretos para diversos destinos durante a alta temporada. Os novos destinos anunciados esta semana são para Navegantes, em Santa Catarina; Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso e Porto Seguro, na Bahia. O Superintendente do aeroporto, Fernando Rezende, explica que é normal que as companhias aéreas pesquisem os principais destinos aéreos da população e criem, de acordo com a demanda, rotas para pontos turísticos durante a alta temporada.

HOMENAGEM

O árbitro Paulo Roberto Alves Junior, da Confederação Brasileira de Futebol e um dos destaques da arbitragem nacional, será homenageado pela Câmara Municipal de Maringá, na próxima terça-feira (14) às 09h30, com a entrega de Título de Mérito Comunitário. Justa homenagem e a iniciativa partiu do vereador Onivaldo Barris.

SUCESSO

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Maringá e a Câmara Técnica de Educação da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), realizou na sexta, 10, o workshop “IDEB: Compartilhamento de Boas Práticas”. O evento teve participação de representantes das 23 cidades que compõem o Núcleo Regional de Educação.

LUTO

Morreu, aos 82 anos, o ex-deputado federal André Zacharow em Curitiba. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças e faleceu na sexta-feira (10). Natural de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, Zacharow foi deputado federal pelo Paraná por três mandatos seguidos, entre 2003 e 2015.

200 PESSOAS

A Prefeitura de Maringá publicou, nesta sexta-feira, 10, no Diário Oficial do Município, o Decreto Municipal n. 1.677/2021, que dispõe sobre medidas de contenção em razão da pandemia de covid-19. Além de prorrogar o decreto anterior, o novo decreto autoriza organização de eventos, reuniões, celebrações e comemorações com até 200 pessoas, desde que com prévia autorização da Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação.

LIMITE

O Governo da China está perseguindo as empresas e usuários de jogos eletrônicos e o motivo é interessante: diminuir o vício entre jovens e crianças aos videogames. A ideia é limitar o uso da tecnologia em até 3 horas por dia para focarem nos estudos e saúde. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 3,3%, a ação da Tencent, maior empresa de games do país, mergulhou 6,7%, enquanto os papéis da rival Netease, de menor porte, perderam 7,7% – reportou o Bloomberg, na quinta-feira (9).

PRAZO

Os deputados federais têm até o dia dois de outubro deste ano para aprovarem novas mudanças para a eleição do próximo ano e, na última quinta (09), a Câmara Federal aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que regulamenta campanhas na internet e autoriza a propaganda partidária paga no rádio e na televisão, custeada com recursos do Fundo Partidário.

DÉBITOS

A Receita Federal prorrogou o prazo para pagamento dos débitos dos Microempreendedores Individuais (MEIs). O último dia é em 30 de setembro de 2021. O Espaço do Empreendedor, da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar da Prefeitura de Maringá, está com atendimento normal para quem quiser regularizar sua situação, pagando os valores pendentes do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

VISITANDO

O Presidente do Maringá Clube, Rodrigo Bertocco, fez uma visita técnica à sede do Clube Palmeiras. Rodrigo foi atleta de Handebol do Palmeiras e foi muito bem recebido pelo presidente Mauricio Galliote e por sua equipe diretora onde puderam compartilharam experiências à frente de um dos maiores clubes do Brasil.

FORBES

Divulgada na semana passada, a lista de bilionários brasileiros da revista Forbes traz um maringaense entre os 42 novos super ricos em 2021. Trata-se de Dirley Ricci, que aparece na 304ª posição, com patrimônio de R$ 1,10 bilhão. Em 1994 ele fundou a Auto Ricci, que foi comprada pela concorrente Locamerica em março de 2017 e no ano passado tornou-se acionista da empresa que nasceu da fusão da Unidas com a Localiza.

PAGOU

A Prefeitura de Maringá realizou na quarta, 8, o pagamento da quarta parcela do acordo da trimestralidade para 3.798 servidores ou herdeiros. O valor de R$ 10,5 milhões é pago ao Sindicato de Servidores Municipais de Maringá (Sismmar) que faz o repasse aos beneficiários. Outras três parcelas restantes no mesmo valor serão pagas anualmente até 2024.

100% TRANSPARENTE

Com a publicação definitiva do ranking de classificação da vacinação contra a covid-19 no estado, o município de Engenheiro Beltrão ficou classificado entre os municípios com 100% de transparência. O estudo foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). Além de Beltrão, apenas mais seis cidades da região da Comcam alcançaram a marca. Isso se deve à ampla divulgação publicitária feita pelo município no período de pandemia, que deu total transparência à campanha de vacinação. “Destaco também o exímio trabalho realizado pela competentíssima equipe da Secretaria Municipal de Saúde”, disse o prefeito Junior Garbim.

NA CAPITAL

Visando as melhorias da Cidade de Icaraíma, o Prefeito Marcos Alex esteve em Curitiba para tratar diversos assuntos que fazem parte do desenvolvimento do município. Na agenda, as reuniões aconteceram com várias lideranças políticas e em especial esteve pessoalmente para agradecer ao Governador Ratinho Júnior por ter criado o Programa Paraná Mais Cidades, considerado um dois maiores programas municipalistas da história do Paraná que tem uma importância fundamental para os municípios.

ÚLTIMA

O Circuito Metropolitano de Cicloturismo de Maringá é uma iniciativa da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, Secretaria de Esportes e Lazer e Diretoria de Turismo; Provopar, prefeituras municipais de Paiçandu, Dr. Camargo e Ivatuba; Paraná Esportes, Acim Esportes, Amusep, Coordenação Regional da Casa Civil, 4ª Cia de Polícia Rodoviária de Maringá, D.E.R, 3ª Cia Ambiental Força Verde e demais instituições parceiras. O evento tem como objetivo valorizar os ambientes naturais propícios à prática da atividade, o lazer, a diversão, bem como, promover o turismo rural pelo interior dos municípios, divulgar destinos turísticos e valorizar cada localidade. O Circuito de Cicloturismo será dividido em etapas. A 1ª Etapa será realizada no dia 03/10 e terá saída de Maringá, passando por Paiçandu (Água Boa), Dr. Camargo e Ivatuba.