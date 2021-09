Política em Destaque

DECRETO

Entrou em vigor na última sexta e segue até o próximo dia 1º de outubro. De acordo com o documento, continuam mantidas as regras de ocupação e distanciamento determinadas nos decretos anteriores, bem como as demais normas de biossegurança regulamentadas para cada setor específico. As atividades permitidas poderão funcionar sem restrição de horário, obedecidas os acordos e convenções coletivas de trabalho. Os eventos não podem exceder o limite de 400 pessoas e devem ser realizados com capacidade máxima de lotação de 50% prevista para o local e para público exclusivamente sentado. A participação em eventos para mais de 200 pessoas fica condicionada à apresentação de teste negativo realizado até 48 horas antes ou à comprovação de esquema vacinal da covid-19.

FUSÃO

O comando nacional da futura sigla (PSL/DEM) vai entregar a administração da nova legenda no Paraná ao deputado estadual Fernando Francischini, depois dele abrir mão da secretaria geral para o baiano Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), o principal nome do Democratas no Brasil, Antônio Bivar vai permanecer como presidente nacional.

GUIA DE NEGÓCIOS

Depois do Whatsapp Pay, recurso que permite pagamento entre usuários, o aplicativo quer inovar com nova função. É o “Guia de Negócios”, uma feature de recomendação de bares, restaurantes e outros tipos de estabelecimentos. O recurso está em testes apenas em São Paulo e logo será compartilhado em outras capitais. “No momento, o guia está disponível somente para algumas empresas no centro da cidade de São Paulo que vendem produtos e serviços na região, incluindo alimentação, varejo e educação. Com o tempo, esperamos incluir mais categorias e áreas geográficas, e disponibilizar o guia para mais para empresas que usam o app”, informou a empresa em comunicado.

CASA PRÓPRIA

O sonho do “apartamento próprio” se tornou realidade para 176 famílias no sábado, 18, data da entrega do Condomínio Villagio Azaleia, o primeiro empreendimento imobiliário viabilizado pela Zona Especial de Interesse Social (Zeis), programa habitacional da Prefeitura de Maringá. Na oportunidade, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, fez a entrega das chaves para os moradores que puderam se despedir do aluguel graças aos preços baixos e às condições facilitadas para a compra do apartamento.

CASSAÇÃO

Após o promotor eleitoral da Comarca de Apucarana, Eduardo Augusto Cabrini, encaminhar à juíza da 28ª zona eleitoral de Apucarana, Márcia Pugliese Yokomizo, ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio (voto), a magistrada decidiu na quarta-feira (15/09) cassar o diploma do vereador Mauro Bertoli, reeleito no município no pleito de 15 de novembro. Bertoli é vice-presidente do legislativo e líder do prefeito Júnior da Femac na Câmara. O pedido do MP teve como base provas coletadas durante cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a campanha eleitoral e outras posteriormente ao pleito.

FAMILIAS VULNERAVEIS

O Governo do Estado enviou na quinta-feira (16) à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei Complementar que institui, no Paraná, o Programa Estadual de Transferência de Renda. Com o repasse de R$ 80 mensais para a compra de alimentos, a proposta busca contribuir com a segurança socioassistencial de famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade econômica e social.

4ª MELHOR CIDADE

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, comemorou a escolha de Francisco Beltrão, pelo “Ranking Connected Smart Cities”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o Estadão, como a 4º melhor cidade do Brasil. “Essa escolha é uma consagração. Ela premia a boa administração municipal, os investimentos do governo estadual, e a boa intermediação de recursos e obras para a cidade feita pelos seus parlamentares. Eu me orgulho profundamente de ter levado obras essenciais para Beltrão que melhoraram sua qualidade de vida e a ajudaram a se colocar nessa posição privilegiada nesse ranking”, disse Traiano.

100 MIL

Prefeito de Maringá, Ulisses Maia atingiu essa marca impressionante no número de seguidores na rede social instagram. Se você ainda não está lá, é só procurar por @UlissesMaia e ficar por dentro das novidades.

NA ESTRADA

O ex-governador do Paraná, Beto Richa será candidato a deputado federal, para isso vem trabalhando firme e forte em sua candidatura e deve fazer dobradinha com vários deputados estaduais e ter o apoio de dezenas de prefeitos. Richa é muito querido entre os prefeitos e ex-prefeitos do Paraná

ENCONTRO

Governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato a presidente pelo PSDB, Eduardo Leite esteve em Francisco Beltrão, dia 18, sábado. O encontro foi regional, na Amsop. A prévia nacional do PSDB será dia 21 de novembro, um domingo. Além de Leite e Doria, estão na corrida eleitoral interna Tasso Jereissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto. O encontro regional do PSDB teve também a presença do deputado estadual e presidente da Assembleia, Ademar Traiano, e do ex-governador Beto Richa.

DESISTIU

Durante a semana, o chefe de gabinete da prefeitura de Cascavel, Thiago Stefanello, anunciou nas redes sociais a sua desistência em concorrer a federal em 2022. Após realizar inúmeros contatos e sentir a necessidade de uma grande quantia financeira abdicou da possibilidade de candidatura e no final terminou escrevendo “É necessário ter humildade e sabedoria para reconhecer e entender o meu lugar”.

ANDANDO

Como havia anunciado, o ex-prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti, começou a visitar prefeitos e lideranças da região para avaliar a viabilidade de sua candidatura à Assembleia Legislativa do Paraná. “É consenso entre os prefeitos e lideranças que a região precisa de deputados com base eleitoral aqui no extremo noroeste”, constatou o pré-candidato a deputado estadual. O ex-prefeito de Paranavaí esteve em Amaporã, Planaltina do Paraná, Santa Isabel do Ivaí, Querência do Norte, Porto Rico, Loanda e Santa Cruz do Monte Castelo no último dia 10.

AVANÇANDO

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em segundo turno de votação, a proposta que institui as diretrizes do ensino domiciliar no âmbito da educação básica. O projeto de lei, assinado por 35 deputados, avançou após receber 38 votos favoráveis e oito contrários. O projeto determina a admissão do ensino domiciliar, sob o encargo dos pais ou responsáveis, observando a articulação, supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por órgãos de ensino. A prática não é obrigatória. Os pais poderão optar entre o ensino escolar ou o domiciliar, a opção deverá ser comunicada a um órgão competente definido pelo Poder Executivo por meio de um formulário específico.

PENÚLTIMA

A Fifa divulgou na manhã de quinta-feira o ranking atualizado de seleções após os jogos das Eliminatórias para Copa de 2022. Atual campeã mundial, a França saiu do “pódio”, dando lugar para Inglaterra. Bélgica seguiu em primeiro lugar, assim como o Brasil, que manteve o segundo lugar.

ÚLTIMA

Em preparação para o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão que começa em outubro, o Aruko Maringá realizou jogo-treino na tarde de sábado (18), no Estádio Waldemiro Vagner, em Paranavaí, diante do ACP e venceu o jogo por 2 a 0. Os gols foram anotados por André, no primeiro tempo e Thiago Silva, na etapa final. O time maringaense realizou quatro jogos-treinos em preparação para o Estadual. Além da vitória contra o Paranavaí, o time empatou duas vezes, com Portuguesa Londrinense e Apucarana Sports, ambos por 0 a 0 e venceu o time sub-19 do Maringá FC por 2 a 0.