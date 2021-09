Política em Destaque

RETORNO

Após avaliação apresentada na Prefeitura de Maringá pelo grupo de trabalho formado pela Comissão de Educação da Câmara, Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, Conselho Tutelar e Núcleo Regional de Educação na sexta-feira, 24, o prefeito Ulisses Maia anunciou o retorno da aula integral no sistema municipal de educação para crianças de 0 a 5 anos de idade a partir do dia 4 de outubro, uma segunda-feira.

RECURSOS

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Parana, Ademar Traiano esteve na sexta (21) em Nova Esperança onde anunciou uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), em Capinas Belas; um caminhão prancha; um barracão para reciclagem e empréstimos de obras. Estavam presentes o prefeito Moacir Olivatti,, vice-prefeito Roberto Pasquini, o ex-prefeito Gerson Zanusso, o ex deputado Basílio Zanusso, o presidente da câmara Bryan e os vereadores Eurides e Juliana.

PCdoB

Com a reestruturação do partido em andamento no Paraná e com a chegada de novas lideranças com menos de 40 anos, o PCdoB realiza nesta segunda a 19ª Conferência Estadual, de forma online, a partir das 9h30, com transmissão pela página do Facebook, quando serão escolhidos delegados para o 15º Congresso Nacional a ser realizado em outubro.

COHAPAR

Moradores do bairro Alto da Lagoa, em Irati, terão agora o título definitivo de suas propriedades. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na sexta-feira (24) na cidade do Centro-Sul do Estado e entregou a documentação que reconhece o direito de propriedade a 221 famílias. O governador também confirmou R$ 2,6 milhões para a pavimentação do Condomínio Industrial de Vila São João. O processo de regularização fundiária faz parte da modalidade Morar Legal do programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar, e não tem custo para os proprietários. O valor de R$ 500 por unidade foi coberto com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

BICICLETÁRIO

Para estimular o uso de um meio de transporte saudável e não poluente, a Assembleia Legislativa do Paraná inaugurou na quarta-feira (22) o novo bicicletário da Casa. No mês da bicicleta e no Dia Mundial sem Carro, o espaço, com 56 vagas para bicicletas em área coberta, além de uma estação para reparos emergenciais, servirá como incentivo para o uso das bicicletas como meio de transporte ao trabalho. A inauguração foi realizada pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB).

CICLOVIAS

O prefeito Ulisses Maia é um entusiasta do transporte sustentável e tem reforçado os investimentos em mobilidade urbana com a revitalização e construção de novas ciclovias, entre outras ações. Para 2022, a previsão é direcionar R$ 3,7 milhões para o setor, em reformas, e também chegar a 50 quilômetros de ciclovias na cidade. O valor foi anunciado em audiência pública do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025 na semana passada.

REABERTURA

O governo argentino anunciou a reabertura de forma “gradual e cuidadosa” da fronteira da Argentina com o Brasil a partir de 1º de outubro, o que inclui, é claro, a Ponte da Fraternidade, principal ligação entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. A medida, decretada pelo presidente argentino Alberto Fernández, foi comunicada pela ministra Carla Vizzoti (Saúde) e pelo chefe da Casa Civil, Juan Manzur. A fronteira brasileira com o país vizinho está fechada desde março de 2020, como estratégia do governo argentino para evitar a circulação do coronavírus. A reabertura começou já na sexta-feira (24) com o fim do isolamento para argentinos, residentes e estrangeiros que vão trabalhar no país e são autorizados pela autoridade de imigração.

APRESENTAÇÃO

A aeronave que será utilizada nos voos semanais de Apucarana até Curitiba foi apresentada durante a semana, no Aeroporto Municipal Capitão João Busse. Todos os voos da linha Apucarana/Curitiba serão realizados com o Cessna, avião monomotor e turboélice com capacidade para nove passageiros e dois pilotos. O interior é formado por três fileiras de poltronas e não há bagageiros sobre as poltronas.

Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no final da tarde de terça-feira (21), na PR-460, no município de Nova Tebas. As três vítimas fatais, dois homens e uma mulher, estavam em um veículo da prefeitura de Nova Tebas, que bateu de frente com um caminhão. No veículo estavam quatro pessoas: o ex-vereador Odair José Schiavo, Márcio Verneck, Maria Érica Antunes e um adolescente de 13 anos, filho de Maria Erica. Os dois homens morreram no local do acidente.

NÃO SAI

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro montaram uma “força-tarefa” para coletar assinaturas, mas, ainda assim, o Aliança pelo Brasil não deve sair do papel até o ano que vem. O próprio presidente já admitiu publicamente que já não conta com a criação do partido para disputar a reeleição, em 2022.

COMEÇOU

Estreou na terça-feira, 21, o Maringá Ao Pé do Ouvido, podcast oficial da Prefeitura de Maringá e da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O programa de áudio será transmitido diariamente, às 10h, 14h e 22h, pela Rádio UEM FM (106,9), e também estará disponível gratuitamente nas plataformas de áudio oficiais da Prefeitura de (Spotify e Deezer).

APROVADO

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na terça-feira (21) parecer ao projeto de lei 484/2021,do Poder Executivo, que institui no Paraná o Programa Estadual de Transferência de Renda (PETR). O programa tem a finalidade de contribuir com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda às famílias em situação de vulnerabilidade econômica por meio da concessão de benefício econômico mensal. O benefício financeiro mensal será no valor de R$ 80 e limitado a um por família.

CONFIRMADO

O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, confirmou que o presidente da República Jair Bolsonaro virá a Maringá no dia 1º de outubro para a entrega de obras no aeroporto regional. O presidente estará na cidade no período da tarde e fará outras inaugurações no sul do país por videoconferência.

ÚLTIMA

Foi uma noite para deixar na história! Willie Davids, elenco apresentado, armadura revelada, amistoso oficial e primeira partida transmitida pela Samurai Black TV. Na sexta-feira, dia 24, o Aruko Sports Brasil recebeu o time sub-21 do Operário, de Ponta Grossa, para a apresentação oficial do clube para a comunidade maringaense. Com gols de Icaro e Cristiano, o Samurai Black venceu por 2 a 0.