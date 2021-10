Política em Destaque

PRIMEIRO NOME

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou o nome do primeiro convidado da Festa Literária Internacional de Maringá (Flim) 2021. É a escritora paulista Maria Valéria Rezende, 78 anos. Outros nomes serão divulgados nesta semana. Premiada e articuladora do coletivo Mulherio das Letras, a escritora é destaque na literatura contemporânea brasileira, ressaltando obras como “Carta a Rainha Louca”, “Quarenta Dias”, “Outros Cantos”, entre outros.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Impressionante a adesão dos investidores brasileiros aos chamados “Fundos Imobiliários”. Uma espécie de compra de pequenas frações de empreendimentos renomados como Shoppings, Galpões Logísticos, Residenciais, Corporativos entre outros. As negociações ocorrem na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e a vantagem desta modalidade é que todos os meses investidores recebem alugueis das participações, sem tributação do Imposto de Renda. Um amigo próximo está entusiasmado com a possibilidade de investir nesta linha e garantir sua aposentadoria com alugueis generosos. Desejo muito sucesso!

EXCLUSIVO

O glamoroso Daj Resort & Marina está preparando programação especial de fim de ano. Localizado em Ribeirão Claro, divisa com São Paulo, o hotel oferece estrutura completa aos hóspedes: suítes de até 110m2, jacuzzi, piscina aquecida e borda infinita, SPA franqueado pela marca L`Occitane, gastronomia assinada pelo Chef. Valter Borsai, sem falar nas belezas naturais da região. O Natal e Ano Novo vai dar o que falar. Mais detalhes no perfil @daj_resort no Instagram.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A Assembleia Legislativa do Paraná e a Defensoria Pública do Paraná inauguraram na terça-feira (28) um posto de atendimento para assistência jurídica gratuita à população. O espaço na sede da Assembleia Legislativa, no Centro Cívico de Curitiba, é fruto de um acordo de cooperação entre as instituições para democratizar o acesso da população à justiça, especialmente nas áreas de família, do direito do consumidor e também na defesa dos direitos sociais. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), destacou que a iniciativa é uma das muitas ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos para aproximar o cidadão do Poder Legislativo.

SALÕES

A Prefeitura de Maringá prepara para o começo de novembro a abertura de licitação para construção de sete salões comunitários. Eles serão no Jardim Olímpico, Jardim Universo, Conjunto Requião, Tuiuti, Atenas, Morangueira e em Floriano. A Secretaria de Obras Públicas informa que, somando os sete salões, a área total é de 40,7 mil m², com quase 2 mil m² de área construída e valor máximo total de R$ 8,2 milhões na licitação. Os procedimentos burocráticos já foram feitos, inclusive com assinatura do prefeito Ulisses Maia. Em breve será publicado o edital. E ainda o planejamento de reformar alguns salões já existentes.

QUE FASE!

A ciclista Andressa Lustosa que foi assediada na terça-feira (28), enquanto pedalava em Palmas, no interior do Paraná, foi vítima de mais um crime. A mulher teve sua bicicleta furtada na quinta-feira (30). Ela compartilhou a situação em seu perfil no Instagram. “Apesar de tudo o que aconteceu ainda roubaram minha bicicleta”, escreveu a ciclista na publicação, além de pedir ajuda à população da cidade para encontrar a bicicleta. Em outra publicação, Andressa disse ter encontrado marcas de pagadas no vaso de flor da mãe e acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

CURITIBA

Ex-prefeito de Kalore, Washinton Silva, estará na capital nesta segunda e terça onde será recepcionado pelo presidente da assembleia legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano. Na pauta, as eleições do ano que vem e recursos para o vale do ivai.

LOGISTICA

A primeira parte da modernização do Aeroporto Regional Silvio Name Júnior, em Maringá, no Noroeste do Estado, foi concluída. O investimento do governo federal, com contrapartida municipal, foi de R$ 81,5 milhões. Agora, o complexo aéreo passa a contar com a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná, que passou de 2.100 metros para 2.380 metros. A reforma, iniciada em 2019, garantiu também a implementação de modernos instrumentos de auxílio de navegação aérea (ALS e ILS). Essa estrutura permitirá ao terminal se consolidar como importante ponto logístico nacional para o transporte de cargas. Com a nova pista, o empreendimento pode receber aviões cargueiros de todo o mundo. Alguns modelos transportam 50 toneladas de carga.

CONFIRMADO

O Rodeio de Jaguariúna anunciou a programação do evento, que volta em 2021 após ser suspenso no ano passado devido à pandemia. O festival acontecerá de 26 de novembro a 4 de dezembro. Durante quatro dias de evento, a organização prevê um público de 100 mil pessoas. Entre as atrações, estão Barões da Pisadinha e Zé Vaqueiro com os hits “Tá Rocheda” e “Volta Comigo BB”, respectivamente.

Quem esteve em Brasília durante a semana foi o prefeito de Flórida, Emerson Sette. Passou pelo gabinete do deputado federal Luiz Nishimori onde esteve reinvindicando mais recursos a nivel federal para o seu municipio. Pelo governo do estado, o Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná e deputado estadual Ademar Traiano, anunciou uma ambulância; uma van; pavimentação asfáltica; ampliação do NIS (Núcleo Integrado de Saúde); um ônibus; Meu Campinho e coberturas de pontos de ônibus.

LUTO

O marido da presidente da Câmara de Sertanópolis, na região norte do Paraná, foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar (PM). Luiz Gonzaga Gomes Filho era advogado e casado com a vereadora Leila Pissinati (PSD). O crime aconteceu dentro de uma casa que fica no Centro da cidade.

LUTO 2

Ademir Pinesso, 69, que por muitos anos trabalhou no Grêmio Maringá, Brinco da Vila e no Maringá Futebol Clube, faleceu na madrugada de sábado. Ademir faz parte da história do futebol maringaense. O sepultamento aconteceu no domingo, às 10h30, no Cemitério Municipal de Maringá e muitas pessoas estiveram levando as condolências para familiares e amigos.

RETORNOU

A deputada Maria Victoria (PP) reassumiu o mandato na segunda-feira (27) na Assembleia Legislativa do Paraná. A deputada estava afastada desde o final do mês de março em razão da licença maternidade pelo nascimento de sua segunda filha, Maria Valentina. Com o retorno de Maria Victoria, o deputado Elio Rusch (DEM) deixa a Assembleia Legislativa. Rusch desempenhou sete mandatos sucessivos no Legislativo estadual. Nas eleições de 2018, ficou na suplência. Em abril de 2019 assumiu a vaga, também de forma temporária e em virtude da licença maternidade da deputada Maria Victoria.

HOMENAGEM

Um reconhecimento pelo trabalho prestado à cidade de Cruzeiro do Oeste que o Major Claudio Roberto Silva Longo receberá uma Moção de Aplausos da Casa de Leis. Major Claudio assumiu recentemente o subcomando do 25° BPM na cidade de Umuarama, mas continuará residindo em Cruzeiro do Oeste. A sua passagem pelo 7° Batalhão foi marcado por um trabalho de excelência. Major Claudio foi um dos responsáveis pela inclusão do Sistema de Câmeras de Monitoramento no município, na melhoria dos pontos de iluminação pública e no enfrentamento a pandemia da Covid 19, além de várias ações na área da segurança pública.

FESTA

Faltando praticamente 90 dias para a virada de ano, com a população adulta já toda vacinada e começando a vacinação de adolescentes, o prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi (Cidadania) já está se preparando, caso tudo ocorra dentro da normalidade, para que o município de Barbosa Ferraz promova, no final deste ano, a festa da virada. A informação, foi dada pelo prefeito durante programa de rádio na manhã deste sábado (2).

ÚLTIMA

Foram 288 dias entre a fundação e o primeiro jogo oficial. No sábado, dia 2, o Aruko Sports Brasil recebeu o Laranja Mecânica, no estádio Willie Davids, para a primeira partida oficial da história e o jogo inaugural do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021. Com gols de André Carlos e Alex Rocha, o Samurai fez 2 a 0, a primeira vitória do clube em jogos oficiais.