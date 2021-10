Política em Destaque

SUCESSO

Começou na sexta-feira a venda oficial do novo iPhone13 no Brasil. Com a alta demanda pelos smartphones da americana Apple na última semana durante a pré-venda, vários modelos já estão esgotados e sem previsão de reposição nas lojas de telefonia, revendedores autorizados e redes de varejo. Com preços de até R$ 15,4 mil, o prazo de entrega do novo iPhone já chega a cinco semanas.

COMISSÃO

Onivaldo Barris (Presidente), Sidnei Telles (relator) e Belino Bravin são os vereadores que fazem parte da comissão do REURB – Regularização Fundiária Urbana. Barris já participou de uma comissão neste sentido na legislatura passada e mais uma vez debaterão a lei da cidade, que precisa de ajustes para beneficiar ainda mais.

AGRADECENDO

Nesta semana o prefeito de Engenheiro Beltrão, Junior Garbim (PSL), esteve no gabinete da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), para agradecer o deputado estadual, Ademar Traiano, pela liberação de R$ 960 mil para a área municipal da Saúde de Engenheiro Beltrão. Os recursos para aquisição de bens são provenientes do Governo do Estado e foram conquistados por intermédio do presidente da Alep, deputado Traiano. A listagem dos municípios contemplados foi divulgada nesta sexta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e destina ambulâncias, ônibus e uma van para a saúde pública de Engenheiro Beltrão. Além destes bens, o município ainda receberá três veículos VW/Gol e um aparelho ultrassom no valor de R$130 mil.

SAÚDE E HABITAÇÃO

A Prefeitura de Maringá e Governo do Paraná anunciaram, nesta semana, recursos e equipamentos para as áreas da Saúde e Habitação. Dos 83 veículos que o Governo do Estado está cedendo para a 15ª Regional da Saúde, 30 ficarão em Maringá, para renovar a frota e fortalecer programas da medicina da família. Na oportunidade, também foi anunciado que 198 famílias maringaenses terão direito ao valor de entrada para financiamento de imóvel popular por meio do programa Casa Fácil, o que reforça as ações municipais no programa Zona Especial de Interesse Social (Zeis).

CASAMENTO COMUNITÁRIO

O dia 26 de novembro de 2021 será memorável para centenas de casais. Esta será a data do Casamento Coletivo Civil, realizado pelo programa Justiça no Bairro e Sesc Cidadão, contando com apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assistência Social, e Amusep. A cerimônia acontecerá no Parque do Japão, às 18 horas, e proporciona oportunidade oficializar o relacionamento de maneira gratuita.

MUDANÇA

Tudo indica que haverá judicialização da cadeira aberta com a cassação do deputado estadual eleito pelo PSL, hoje União Brasil, Subtenente Everton, o primeiro suplente Cassiano Caron, que havia trocado o partido antes da fusão da sigla com o DEM, no início do mês, se filiou, e agora quer a vaga, o que deve levar a disputa para a Justiça Eleitoral do Paraná decidir quem será o proprietário do espaço, em tese, até o início do próximo ano. Quem está de olho na vaga é o londrinense Felipe Juliani.

CAMPO ABERTO

Com a desistência do deputado federal Valdir Rossoni na disputa pela reeleição no ano que vem, o ex-governador Beto Richa que será candidato a deputado federal em 2022, fica cada vez mais próximo da cadeira pelo PSDB e deverá ser um dos mais votados do estado.

PSDB NACIONAL

Ao mesmo tempo em que buscam os votos dos filiados tucanos nas prévias do PSDB, os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) mantêm articulações políticas além dos limites partidários. Neste caso, a disputa é sobre quem está mais bem posicionado para liderar uma terceira via em 2022. Os adversários têm dividido a agenda entre os partidários e encontros com empresários e lideranças de outras legendas. O gaúcho investe no apoio do ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD, e de ACM Neto – que está à frente do processo de fusão das legendas e criação do União Brasil. Doria, por sua vez, mantém linha direta com o ex-ministro Sérgio Moro, estreitou a relação com o MDB e outros partidos de sua base no Estado – como Solidariedade, PL, PV e Avante

AJUDA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei que institui o Programa Estadual de Transferência de Renda (PETR) para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. O benefício tem valor mensal de R$ 80. A lei 20.747/2021, de autoria do Governo do Estado, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. O benefício vai atender pessoas em situação de extrema pobreza ou de pobreza, desde que não beneficiárias do Bolsa Família, do governo federal.

APROVADO

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2021, de autoria do Poder Executivo Estadual, que propõe a criação do Departamento de Polícia Penal (DEPPEN), foi aprovada em primeira e em segunda votações em duas sessões plenárias, sendo uma ordinária e outra extraordinária, realizadas na Assembleia Legislativa do Paraná. Agora o texto retorna à Comissão Especial que analisou a proposição para que seja elaborada a redação final. Com o texto final pronto, a PEC retorna ao Plenário para ser apreciada e votada em redação final. Se aprovada, a matéria será encaminhada à Mesa Executiva da Assembleia para sua promulgação (conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Casa).

SAMU

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, entregou nesta semana um novo veículo de intervenção rápida para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Secretaria de Saúde. A viatura é ágil e com capacidade de chegar a locais de difícil acesso, diminuindo o tempo de resposta do socorro e foi adquirida com recursos próprios pela Secretaria de Saúde. A frota atual do Samu é composta por dois veículos de intervenção rápida, dois veículos de suporte avançado e quatro unidades de suporte baixo. Os veículos atendem o serviço de emergência das bases Norte, Sul e Corpo de Bombeiros, responsáveis pelo atendimento de 30 municípios da 15ª Regional de Saúde.

CHUVA

A Copel informou no início da noite de sábado (23), que cerca de 30 mil imóveis estavam sem energia em Maringá. Municípios da região também foram afetados pelo vendaval, um total de 111,7 mil unidades consumidoras ficaram desligadas e mais de mil ocorrências foram registradas no noroeste.

ÚLTIMA

Começou o returno do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021. Após vencer as cinco primeiras partidas da disputa, o Samurai voltou a enfrentar a Portuguesa Londrinense, no sábado (23), no estádio Willie Davids, três dias depois de se encontrarem em Londrina. O resultado foi mais uma goleada: 6 a 1, com gols de André Carlos, Gabriel Barcos (2x), Icaro (2x) e Fuzinato.