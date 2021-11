Política em Destaque

CASAMENTO COMUNITÁRIO

O dia 26 de novembro de 2021 será memorável para centenas de casais. Esta será a data do Casamento Coletivo Civil, realizado pelo programa Justiça no Bairro e Sesc Cidadão, contando com apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assistência Social, e Amusep. A cerimônia acontecerá no Parque do Japão, às 18 horas, e proporciona oportunidade oficializar o relacionamento de maneira gratuita. Casais de toda a região interessados em formalizar o relacionamento amoroso podem ser inscrever até 10 de novembro nas doze unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou diretamente no 1º e 2º Ofício de Registro Civil (Rua Padre Germano José Mayer, 565, Zona 2, e Avenida Prudente de Moraes, 228, Zona 7).

RECAPE

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia e o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Sandro Alex, assinaram convênio de R$ 4,1 milhões para obras de recape que serão realizadas em nove bairros maringaenses, totalizando mais de 80 mil metros quadrados de recuperação asfáltica. A solenidade de assinatura do convênio ocorreu na tarde de sexta-feira, 5, no Auditório Hélio Moreira, firmando convênio entre o Governo do Paraná com contrapartida do Município e interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), representado pelo diretor geral Fernando Furiatti. “Minha fala é de agradecimento, para toda nossa equipe, para os vereadores, deputados, e em especial ao secretário Sandro Alex, que tem se esforçado muito para viabilizar recursos que atendam às necessidades de Maringá e também para toda a região”, disse Ulisses Maia.

COCO BAMBU

Referência em gastronomia de frutos do mar, a rede Coco Bambu está com 150 vagas de emprego abertas para Maringá. A inauguração do restaurante, que ficará localizado no Shopping Catuaí, está prevista para o primeiro semestre de 2022. As contratações são todas efetivas e abrangem diferentes áreas de atuação. As vagas abertas são para as seguintes funções: cozinheiro, barman, assistente administrativo, nutricionista, caixa, recepcionista, garçom e manutenção. Há oportunidades para profissionais PCD. Os interessados e interessadas podem encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] ou através das redes sociais no Instagram ou Facebook.

18 MIL

A Prefeitura de Maringá entregou mais de 18 mil absorventes neste ano para mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do programa “Dignidade e Proteção” da Secretaria de Políticas Públicas Para Mulheres. São cerca de mil beneficiadas. O produto foi entregue para entidades, escolas, mulheres encarceradas ou cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social (CRASs). Os absorventes foram doados por empresários e pela população.

KIROSPORTS FISIOTERAPIA

Quiropraxia é um tratamento para quem sente incômodos na coluna e articulações, o principal ponto positivo para essa técnica é a resposta rápida ao tratamento. A quiropraxia também é muito utilizada para melhora de postura, pois alinha pontos importantes da região da coluna oferecendo mais qualidade de vida. Mais informações pelo telefone 44 998960057 e 44 998157131

PAUSA NO BRASIL

É a recomendação dos principais analistas de investimentos no mercado financeiro. Em publicação assinada pelo Lucas Simões, na última sexta (5), via portal Infomoney, vislumbra retornos atrativos em empresas internacionais. A matéria direcionada aos investidores brasileiros, destaca as empresas Amazon, Walt Disney, Alphabet (controladora do Google), Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, JPMorgan e Mercado Livre como excelentes opções para valorização – principalmente em ano eleitoral. O documento é um levantamento da BB Investimentos, BTG Pactual, Elite, Empiricus Research, Genial Investimentos, Inter Research, Inversa, Itaú BBA, Monett, MyCap, Safra, Santander, Terra Investimentos e XP Investimentos.

NOVO COMANDANTE

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, na segunda-feira (8), em Curitiba, da passagem de comando do Corpo de Bombeiros do Paraná. Há mais de 30 anos na corporação, o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior assume o posto de comandante-geral no lugar do coronel Gerson Gross, que tinha sido empossado em janeiro deste ano e agora segue para a reserva remunerada.

ÍDOLO

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, em nome dos 54 deputados estaduais, lamentou a morte do ex-jogador do Athletico, Barcímio Sicupira, ocorrido neste domingo (7). Recentemente, por proposição dos deputados Ademar Traiano (PSDB), Luiz Claudio Romanelli (PSB), e Alexandre Curi (PSB), os deputados aprovaram o título de Cidadania Benemérita do Paraná ao maior ídolo da torcida atheticana.

FILIAÇÃO

O PSD (Partido Social Democrático) homologou no sábado (6) a filiação da deputada federal Luísa Canziani e do pai dela, Alex Canziani, atual secretário de Governo de Marcelo Belinati (PP) na Prefeitura de Londrina, em evento partidário realizado em Cambé.

46.7 MILHÕES

Foi o montante acumulado com as concessões da rede 5G, em edital organizado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A nova tecnologia entrará em operação nos próximos anos em todo território nacional. Segundo especialistas, o 5G garante mais velocidade na transmissão de dados da rede móvel. As vencedoras dos pregões deverão cumprir algumas obrigações interessantes, entre elas, mais investimentos em infraestrutura para cidades e áreas de difícil acesso. Outra questão relevante é o investimento no acesso à informação das escolas.

ÚLTIMA

A penúltima partida do Aruko na fase de classificação do Grupo A da Terceira Divisão do Futebol Paranaense reflete bem a enorme diferença de plantel em relação ao Arapongas, adversário da tarde de sábado, 6 de novembro no Willie Davids, mas também em relação a todos os outros times do Grupo A. O placar de 7 a 1 chama a atenção não tanto pelos sete gols dos maringaenses, mas pelo um do Arapongas. De fato após nove partidas o Aruko tem pontuação cheia, 27 pontos, com 36 gols marcados e apenas três sofridos.