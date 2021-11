Política em Destaque

PAIXÃO DE CRISTO

A encenação da Paixão de Cristo de Maringá é uma das maiores do Sul do Brasil. Já reuniu cerca de 80 mil espectadores. O espetáculo seria realizado na semana santa de 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. A nova data foi definida pela organização e divulgada na terça-feira, 9. A encenação será realizada no dia 27 de novembro, marcando o início do tempo do Advento para os católicos e dando início a programação do Maringá Encantada, como explica o diácono Anselmo José, diretor artístico da Paixão de Cristo.

YOU.COM

O Google sempre foi o buscador número um do mundo. Isso não é novidade. No entanto, um novo concorrente surgiu recentemente. Trata-se do You.com – site com visual clean, rápido e muito moderno, promete encontrar informações na internet com muito dinamismo. O interessante é que internautas podem avaliar positivamente ou negativamente um resultado, tornando a experiência mais atrativa. O You.com foi fundado por ex-funcionários da Salesforce, companhia especializada em nuvem e software para empresas. A plataforma anunciou recentemente uma rodada de financiamento de US$ 20 milhões.

EVENTO

A Procuradoria-Geral e a Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais da Prefeitura de Maringá, com apoio da Amusep, vai realizar no próximo dia 19 às 09h00 no auditório Helio Moreira um Encontro Regional que debaterá “A Importância da Procuradoria Jurídica na Gestão Municipal”. Participarão prefeitos e procuradores de prefeituras da Amusep e da Macrorregião. Neste novo encontro, entre os aspectos ligados à Procuradoria que serão debatidos, está a licitação, um serviço que costuma causar transtornos a prefeituras de todo país.

CARTÃO POSTAL

Principal cartão postal de Foz do Iguaçu, no Oeste, as Cataratas celebraram na quinta-feira (11) dez anos do título que reconhece o atrativo turístico como uma das Sete Maravilhas do Mundo. O complexo possui 275 quedas que se estendem por quase cinco quilômetros do Rio Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu se unem ao grupo de maravilhas do mundo, que inclui o Grand Canyon (Estados Unidos); a Grande Barreira de Coral (Austrália); o Monte Everest (Nepal e China); a Aurora Boreal (Região Polar); o Vulcão Paricutín (México); e as Cataratas Vitória (Zâmbia e Zimbábue).

MAIS JOVEM

A candidata Milena Silva Rosa, a Milena do Valtinho, da coligação PSDB-PSB, foi eleita no último dia 07 de novembro, prefeita do município de Francisco Alves, no Noroeste do Paraná. Também foi eleito o vice-prefeito Paulo Navero. A chapa vencedora recebeu 2.096 votos (49,35%) Milena tornou-se a mais jovem prefeita eleita do Paraná, com 23 anos. Antes dela o prefeito mais jovem era Lucas Machado, com 29 anos, do município de Reserva.

ESPORTE DE AVENTURA

O município de Tibagi, na região dos Campos Gerais, deve receber em breve o título de Capital Paranaense do Esporte de Aventura, com o projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná pelos deputados estaduais Ademar Traiano (PSDB) e Tercilio Turini (CDN). A proposta já em tramitação pretende valorizar ainda mais os atrativos naturais e a história, fortalecendo Tibagi como destino turístico e contribuindo para movimentar ainda mais a economia local.

VALORIZAÇÃO

A proposta do Poder Executivo que altera a remuneração dos coordenadores das atividades cívico-militares nos colégios estaduais, passando de diária especial para gratificação especial, foi aprovada em segundo e terceiro turnos, e em redação final na quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto de lei 494/2021 avançou em três sessões plenárias, sendo uma ordinária e outras duas extraordinárias. A proposta extingue a função de diretor cívico-militar e cria a denominação de coordenador das atividades cívico-militares. Desta forma, o valor pago passa dos atuais R$ 3 mil para R$ 3,5 mil. A justificativa do projeto dá conta de que a majoração aos 710 integrantes das escolas cívico-militares paranaenses será de R$ 29,82 milhões.

ELEIÇÃO CONFIRMADA

A eleição dos novos integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Amusep será realizada no dia 10 de dezembro, uma sexta-feira. A assembleia terá início às 17 horas, no Centro de Convivência de Ângulo. Já está definido que Fernando Brambilla prefeito de Santa Fé será o novo comandante.

PARQUE DO INGÁ

A Prefeitura de Maringá, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico (Fadec) assinaram parceria visando solucionar o problema hídrico no Parque do Ingá. Os trabalhos dos técnicos já começaram. O problema hídrico é mundial. E cada comunidade busca soluções de acordo com sua realidade. “Em Maringá, estamos buscando soluções técnicas e científicas, já que temos grandes parceiros nas universidades”, frisa o prefeito em exercício, Edson Scabora. Ele complementa que “o Parque do Ingá é um grande ativo da cidade e merece toda a atenção do poder público”.

NOVO LÍDER

O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) foi escolhido para assumir a Liderança do Bloco Parlamentar formado pelos partidos PSL (Partido Social Liberal) e PTB (Partido Trabalhista Brasileira) cujas bancadas são integradas por cinco deputados na Assembleia Legislativa do Paraná. A comunicação foi feita à Mesa Executiva em ofício assinado pelos deputados Delegado Fernando Martins, Coronel Lee, Ricardo Arruda, todos do PSL, e Tião Medeiros (PTB) e ainda subscrita por Guerra. No requerimento também há a indicação dos deputados que serão os vice-líderes do bloco: Coronel Lee e Ricardo Arruda.

ÚLTIMA

Foi um jogo equilibrado, difícil e um bom teste para a semifinal. Na tarde de sábado, dia 13, o Aruko Sports Brasil foi até Arapongas para encerrar a participação na primeira fase. Com liderança e melhor campanha geral garantida, o clube enfrentou o Laranja Mecânica e ficou no empate sem gols. Na semifinal vai enfrentar o Iraty provavelmente nos dias 20 e 28 de novembro.