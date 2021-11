Politica em Destaque

VALE GASOLINA

O IFood em parceria com a Raizen, licenciada da marca Shell, anunciou uma espécie de “vale-gasolina” para seus parceiros colaboradores durante suas jornadas de trabalho. A iniciava visa minimizar o impacto da alta dos preços dos combustíveis. A primeira parcela será liberada na próxima quarta-feira (24). A ajuda de custos poderá variar entre R$10 a R$150 para carros e R$5 a R$80 para motos, informou o aplicativo. Minha opinião: Sempre que posso escrevo sobre o tema. A inflação do preço dos combustíveis é muito salgada. A iniciativa do IFood/Raízen é saudável para os profissionais que trabalham nas plataformas. Parabéns.

BARCELONA

Pela programação da Frente Nacional de Prefeitos durante o Smart City Expo World Congress, na Espanha, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, reuniu-se com a prefeita de Barcelona, Ada Colau. Ela é a primeira prefeita da história da capital catalã e tem como principais bandeiras de atuação o ativismo social e a luta pelos direitos humanos. O prefeito destacou o humanismo tecnológico que dita políticas públicas em Barcelona graças à visão de Ada Colau.

DIA NACIONAL

O Senado aprovou, na tarde de quarta-feira (17), em votação simbólica, um projeto de lei que institui o dia 12 de março como data nacional em homenagem às vítimas da covid-19. Neste mesmo dia, em 2020, ocorria a primeira morte pela pandemia que se espalhava pelo país. A vítima foi uma mulher de 57 anos, que havia sido internada no Hospital Municipal Dr Carmino Caricchio, em São Paulo (SP), no dia 11 de março.

COHAPAR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta semana o Residencial Vila Chemin, em Cantagalo. O empreendimento é o novo lar de 119 famílias da cidade, na região Centro-Sul do Paraná, que viviam em situação de risco ou em condições precárias. Os novos moradores receberam as chaves da casa própria de graça por meio dos programas estaduais Casa Fácil e Nossa Gente.

APAE MARINGÁ

Na tarde desta quarta, 17, o prefeito em exercício Edson scabora, participou da inauguração de novas salas de aulas na APAE e da solenidade de recebimento de uma van pela entidade. A doação foi viabilizada pelo deputado estadual Dr. Batista. Scabora elogiou a iniciativa do parlamentar, que tem trabalhado pela cidade e pelas instituições locais.

NOVA FUNÇÃO

O ex-prefeito de Sabaudia, Hugo Manueira, deixou a diretoria do consorcio CINDEPAR para assumir um cargo na casa civil a pedido do governador Ratinho Junior. Manueira que tem muito prestigio com os prefeitos da região de Londrina ajudará muito na articulação politica do governador.

CARROS ELÉTRICOS

Realidade na Europa, Ásia e América do Norte, os carros elétricos impulsionam a economia com benefícios ao meio ambiente. Estamos em ritmo acelerado. A venda acumulada (janeiro a setembro) de carros elétricos no Brasil já é 125,3% maior que o fechamento de 2020, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos (Anfavea). No Paraná, a Eletrovia da Copel é uma ação visionária que vislumbra o mercado potencial.

PRONTO PARA DISPUTA

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro disse estar preparado para à Presidência da República em 2022. Recém-filiado ao Podemos, o ex-juiz foi o convidado do programa Conversa com Bial, da TV Globo, na madrugada de quarta-feira, 17. “Estou pronto para liderar esse projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante”, declarou.

PREMIADO

A produtora de morangos Rosana Gabardo Pallu, de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu o Prêmio Produtor Rural 4.0, concedido pelo Agrobit Brasil, referente à inovação e tecnologia no meio rural. Ela ficou em segundo lugar na Categoria Pequena Propriedade. A iniciativa tem como objetivo incentivar produtores rurais que promovem a inovação no setor agropecuário, em busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental. O reconhecimento é uma vitória para Rosana, que há três anos era confeiteira na cidade. E afirma que não se arrepende da mudança. Depois de passar por cursos de capacitação promovidos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ela e o marido, José Marcos, construíram uma estufa para plantar morangos, no sistema semi-hidropônico elevado.

CIDADÃO HONORÁRIO

As políticas municipalistas do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), vêm produzindo manifestações de reconhecimento. O deputado que foi escolhido como representante de 50 municípios do Paraná, foi homenageado no último dia 17, com o título de Cidadão Honorário de Goioxim, e no dia 18 recebeu o título em Sulina. “Meu foco, como deputado municipalista, é levar obras e recursos para os municípios. Meu objetivo é transformar sonhos em realidade”, disse Traiano. O reconhecimento pelo trabalho em defesa dos municípios já resultou em títulos de cidadania honorária em 11 municípios: Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Francisco Beltrão, Pinhal de São Bento, Santa Terezinha de Itaipu, Bela Vista da Caroba, Marmeleiro, Pranchita, Bom Jesus do Sul, Coronel Vivida e Bom Sucesso do Sul. Em 40 anos de vida pública, Traiano já ocupou os cargos mais importantes do Estado: é presidente da Assembleia pela terceira vez, foi governador interino por três vezes. Foi eleito deputado pela primeira vez em 1990.

CONCURSO

A Prefeitura de Maringá prorrogou as inscrições do Festival Gastronômico Natalino até 25 de novembro. Restaurantes e bares participantes oferecerão no cardápio um prato com temática natalina ao preço fixo de R$ 49,90, entre 27 de novembro e 27 de dezembro. Objetivo do festival é fomentar as vendas para o Natal, divulgação das empresas participantes e incremento do cardápio nesta época do ano, em que se espera grande fluxo de pessoas nos estabelecimentos gastronômicos. A realização é da Prefeitura de Maringá e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Noroeste. O restaurante participante deve enviar uma foto e a descrição do prato natalino no momento da inscrição que custa R$ 150 (associados) e R$ 300 (não associados).

NOVO PRESIDENTE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), elegeu o deputado estadual Nelson Justus (DEM) como o novo presidente no início da tarde de terça-feira (16). Justus, que disputou o pleito sozinho e foi eleito por aclamação, ou seja, sem votação nominal, assume a vaga deixada pelo ex-deputado estadual Fernando Francischini (PSL), que perdeu o cargo após ser cassado em 28 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

DESTAQUE

Maringá é a 14ª melhor cidade do País para fazer negócios na categoria Comércio. É o que aponta o ranking da Urban Systems e Revista Exame que destaca as Melhores Cidades para Fazer Negócios – Edição 2021. Pelo ranking, Maringá também é a 18ª melhor do País para se fazer negócios no setor imobiliário/construção civil, a 26ª para negócios na educação e a 38ª em negócios no setor de serviços.

ÚLTIMA

Na primeira partida da semifinal do Paranaense da terceira divisão, a equipe maringaense do Aruko foi até Irati e venceu a equipe local por 1×0 com gol do capitão Marcelo Xavier. No próximo sábado acontece o jogo da volta no estádio Willie Davids e o Aruko só precisa de um empate para conseguir o acesso a segunda divisão do Paraná.