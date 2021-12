Política em Destaque

REFORÇO

A Prefeitura de Maringá inicia na próxima segunda, 13, a vacinação da dose reforço para o público de 18 + que tomou a Janssen há pelo menos 2 meses. Gestantes ou pessoas imunossuprimidoa que tomaram a primeira dose de Janssen serão imunizadas com Pfizer. O intervalo entre a 1ª dose da Janssen e a dose reforço da Pfizer é de 28 dias para imunossuprimidos e 2 meses para gestantes.

CLUBHOUSE NA UTI

Matéria publicada pelo Luiz Pimentel, Portal Terra, em novembro, destaca a rede social Clubhouse, famosa pelas salas de bate-papo em áudio, vai de mal a pior conforme indicam os fracos desempenhos de audiência. Recentemente a plataforma anunciou novo recurso: gravação dos áudios das salas. É uma nova tentativa para alavancar o aplicativo. Seria o início do fim? Como diria um amigo “Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos”

NOVO CÔNSUL

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), recebeu o cônsul-geral do Japão em Curitiba, Keiji Hamada, na manhã de terça-feira (07). Hamada reassumiu a função em setembro deste ano, posição já ocupada em 2019. Para ele, é uma satisfação estar de volta à Curitiba, cidade que classificou como “maravilhosa” e a visita, além de servir para apresentação, foi uma forma de estreitar as relações entre o Consulado e o Poder Legislativo paranaense.

MAU HUMOR

Produtores de bebidas alcoólicas e investidores estão preocupados: a cidade São Paulo – mais populosa do país – e mais quinze capitais comunicaram o cancelamento das festividades públicas de Réveillon e Carnaval. Com a decisão, segundo analistas, o faturamento previsto tende a cair, atingindo em cheio o setor, gerando desconfiança no cenário econômico e possíveis demissões.

PISO SALARIAL

Nenhum dos mais de 66 mil professores vinculados à rede estadual de educação vai receber menos de R$ 5.545 por mês a partir de janeiro de 2022. O incremento em relação ao atual piso salarial em vigor no Estado (R$ 3.730) para 40 horas/aulas semanais é de 48,7% e vai beneficiar mais de 22,4 mil profissionais em começo de carreira, entre servidores efetivos e temporários, além de ter reflexo na remuneração dos demais docentes que pertencem a outras classes salariais.

MAIS UM

Na manhã de terça-feira (7) durante a 11ª assembleia geral, a AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, oficializou através da homologação da assinatura do prefeito Paranhos de Cascavel, o ingresso do prefeito Elcio Jaime da Luz, para representar Quedas do Iguaçu junto ao consórcio, sendo o 55º município associado na maior instituição municipalista do Paraná. A solenidade aconteceu durante a última reunião ordinária da Amop, em Cascavel, presidida pelo presidente e prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e o vice-presidente e prefeito de Toledo, Beto Lunitti e a maioria dos prefeitos integrantes.

MOBILIDADE

O prefeito Ulisses Maia esteve em Curitiba para discutir com o Governo do Estado e órgãos como Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), várias obras de Mobilidade Urbana que facilitarão a vida de motoristas e pedestres de Maringá. As principais são no viaduto do Contorno Norte, no limite entre Maringá e Sarandi.

AGORA É OFICIAL

Na manhã de quarta (08), o MDB oficializou a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à Presidência da República nas eleições de 2022 e a formalização aconteceu durante ato em um hotel em Brasília. Com isso, há pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto já oficializados pelos partidos ou não. Entre esses nomes, estão o do presidente Jair Bolsonaro(PL), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos).

UNIÃO BRASIL

O lançamento do partido que nasceu da fusãoi do PSL e do DEM, em Curitiba, contou com a presença de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), o que eleva as especulações de que o União Brasil estará apoiando a reeleição do atual governador do Paraná, no dia dois de outubro de 2022, mesmo que os partidos não fechem a federação partidária a nível nacional. O deputado federal Felipe Francischini é apontado como o favorito para ocupar a presidência da nova sigla, com Pedro Lupion na vice-presidência.

TOLEDO ZERO

Há mais de um ano, desde o agravamento da pandemia, Toledo não comemorava o dado recebido na manhã de quarta-feira (08). Pela primeira vez, desde 26 de maio de 2020, 560 dias no total, o município não registra nenhum caso confirmado de covid em 24 horas.

DOAÇÃO

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Fecon), do Procon Paraná, doou essa semana 17 computadores para o Procon de Maringá. Os equipamentos são direcionados para ampliar e agilizar os atendimentos para a comunidade. Repasse dos materiais é investimento de R$ 60 mil.

AMUSEP

Fernando Brambilla, prefeito de Santa Fé foi eleito para a presidência da entidade encabeçando a única chapa que se apresentou para a eleição realizada sexta-feira em Ângulo, onde os prefeitos definiram a equipe que estará à frente da entidade em 2022.

TROCA NA AMUVI

O prefeito de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo, o “Gallo” divulgou no domingo (12) através das redes sociais, que está deixando a AMUVI – Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, que reúne cerca 26 cidades da região. Gallo em sua postagem disse que tem o sentimento de dever cumprido onde conseguiu trazer vários recursos para os municípios e deseja muito sucesso ao prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil que assumira a presidência.

150 ANOS DA IMIGRAÇÃO POLONESA

A Assembleia Legislativa do Paraná encorpou as celebrações dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes da Polônia no Paraná. Uma longa parceria forjada no trabalho e dedicação e que contribuiu com o progresso paranaense recebeu Menção Honrosa nesta semana. Reconhecimento entregue a representantes da BRASPOL (Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa do Brasil), mas estendido a todos os imigrantes e descentes que formaram no estado a maior colônia polonesa no Brasil. “De uma forma muito prazerosa, quero expressar meus sinceros agradecimentos ao povo polonês que chegou ao Paraná em 1871. Nação amiga, povo trabalhador, abnegado, de luta, de vitória e conquistas trazidas desde então para o bem comum do nosso estado. Laços que perduram no tempo e nos fazem crescer juntos ainda mais”, afirmou o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, que propôs a homenagem.

ÚLTIMA

O time de futebol de Maringá Aruko Sports Brasil recebeu no sábado (11) a taça de campeão da Série C do Campeonato Paranaense. Foi depois do jogo contra o Foz do Iguaçu, partida que perdeu por 3 a 1. Mas como o Aruko tinha vencido o jogo de ida por 3 a 0, conquistou o título, o primeiro da sua jovem história. O time foi fundado em dezembro de 2020 e em 2022 estará na Série B do Paranaense