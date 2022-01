Política em Destaque

NA TV

Na última quinta-feira (06) estivemos na Band Maringá no programa Paraná Noticias junto com o apresentador, Carlos Fenille, falando sobre a politica municipal, regional, estadual e federal. Foram quase 15 minutos de participação onde pudemos falar sobre diversos assuntos.

CICLOTURISMO

Mesclar bicicleta com as estradas tranquilas de pequenos municípios, vilarejos, belas paisagens e até com a culinária local tem tudo para dar certo. Diversas regiões do Paraná contam com projetos de rotas e circuitos específicos para o cicloturismo a partir de leis aprovadas na Assembleia Legislativa nos últimos dois anos. E com regras específicas para definir os limites, a sinalização, mapear e divulgar os atrativos e produtos turísticos nas regiões e dar assistência aos frequentadores. As cidades podem fazer parcerias entre elas e com a iniciativa privada para administrar e manter a gestão dos circuitos, mas devem estar atentas ao traçado para que sejam consideradas as bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural e social de cada região, de preferência, em estradas e vias secundárias ou com pouco movimento de veículos.

MAIS TEMPO

A Prefeitura de Maringá manterá até 16 de janeiro a decoração do Parque do Japão, que foi extremamente elogiada e que atraiu milhares de pessoas a um dos mais belos pontos turísticos da cidade.

PRAIA EM MARINGÁ

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, aproveitou o primeiro dia útil de 2022 para anunciar uma importante obra para o município: o Parque das Águas, que contará com praia artificial e amplo espaço de lazer, recreação e convivência para toda a família dos maringaenses e também visitantes. Uma equipe técnica de trabalho já está estudando possíveis localidades onde o Parque das Águas em Maringá possa ser construído, com a perspectiva de início das obras ainda para este ano de 2022.

CADÊ

Leitor da coluna, apaixonado por tecnologia, lembra do antigo buscador brasileiro: o famoso “Cadê?” (www.cade.com.br) . Líder absoluto em acessos no Brasil, em meados de 2002, foi vendido ao Yahoo e extinto pouco tempo depois. O motivo é óbvio, surgiu um concorrente global, com tecnologia muito superior e existe até hoje: o poderoso Google. Meu comentário: Interessante como o mercado se transforma. Grandes empresas, de diferentes segmentos, simplesmente deixaram de existir após disrupção tecnológica ou conceitual. Isso vale para empresas maringaenses. Boa reflexão.

TUDO CERTO

A Prefeitura de Maringá entra em 2022 com obras do Contorno Norte em dia, seguindo o cronograma. Depois da instalação das vigas dos oito viadutos no final do ano passado, agora o serviço está nos tabuleiros e cabeceiras das unidades. O trabalho é feito na passagem da Franklin Delano Roosevelt em direção a da avenida Mandacaru. Os tabuleiros são a parte da estrutura do viaduto, com a montagem das pré-lajes que depois serão concretadas. E as cabeceiras são as beiradas dos apoios para o viaduto.

MUDANÇAS

Municipio de Ourizona prepara mudanças na secretaria de saúde em 2022. Ainda neste mês, sai Luciana Martins e entra Silvana Batista. Lembrando que em breve o municipio estara recebendo uma ambulancia zero Km fruto do trabalho de emenda do deputado estadual Ademar Traiano.

PREVENÇÃO

A Prefeitura de Maringá publicou, o decreto nº 19/2022, que mantém a obrigatoriedade do uso de máscara para toda população acima dos 3 anos de idade. O documento prevê multa nos valores entre R$ 150 e R$ 550 para quem não usar máscara em espaços abertos ao público e privados, inclusive os comerciais.

POSITIVOU

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) que tomou as três doses da vacina e mesmo tomando todos os cuidados como uso de máscara, e distanciamento social, contraiu o vírus pela segunda vez. Ele ficará cumprindo o período necessário de isolamento em casa, junto com a esposa Rose, que também está com covid.

MUDANÇAS

O ex-prefeito de Pérola e ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco e hoje ocupando cargo na superintendencia-geral de Articulação da Casa Civil, será o novo chefe de gabinete do governador Ratinho Junior. Ele que tem parentesco com prefeito de Ourizona, Rodrigo Amado.

LIBERADO

Está aberto e vai até 31 de março o prazo para cadastramento e recadastramento no Passe Fácil – Estudante, benefício da Prefeitura de Maringá que oferece gratuidade durante o transporte do aluno entre a residência e a instituição de ensino onde está matriculado. Estima-se que mais de 26 mil alunos deverão requisitar o Passe do Estudante, que concede dois créditos diários, sendo liberados entre 5h e 14h, entre 11h e 20h ou entre 17h e 24h. Para ter direito ao Passe do Estudante, o aluno deve residir e estudar em Maringá e estar matriculado no Ensino Fundamental, Ensino Médio, graduação presencial ou cursos técnicos, e ainda residir a uma distância mínima de mil metros da instituição de ensino. Informações com a Secretaria de Mobilidade Urbana: (44) 3221-8512 / (44)3221-8547

CONFIRMADOS

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano, anunciou oficialmente, que haverá festa de aniversário de 57 anos do município e que será nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, contando com shows nacionais e sorteio da promoção Natal ACISJI 2021, da Associação Comercial e Empresarial. No dia 14 de janeiro, a festa terá como atração a cantora Bruna Viola. No dia 15, a dupla Bruno e Barreto, e no dia 16, encerramento da festa com show de Wagner Barreto, que venceu em 2016 o programa The Voice Brasil da Rede Globo.

FÁCIL

Dinâmico e com todas as informações oficiais do que acontece no Poder Legislativo estadual. Assim é o portal da Assembleia Legislativa do Paraná, um dos mais modernos do Brasil e que também amplia os mecanismos de transparência com total confiança. De forma rápida, o site pode ser acessado de computadores, notebooks, celulares e tablets, atendendo às necessidades de todas as plataformas digitais.

ÚLTIMA

Depois da filiação do Grêmio de Esportes Maringá à Federação Paranaense de Futebol, outra boa notícia para o esporte local: surge o Grêmio Maringá Masters. Montado por Joniel Piassa, o Magrão, o time entra em campo dia 15, um sábado, para disputar amistoso contra o São Pedro do Ivaí FC (Amigos do Ailton), no Estádio Municipal Natal Breda. Entre os ex-jogadores profissionais e amadores estarão Alex Santos (ex-seleção do Japão), Claudinho (ex-Ponte Preta), Marquinhos Astorga (ex-Corinthians), Quaresminha (ex-Cianorte) Maicon (ex-Grêmio Maringá), Olavo (ex-MAC), Adoilson (ex-Grêmio, Bahia e Paraná Clube) e, claro, Magrão (ex-Grêmio). (fonte Blog do Rigon)